La Queens League, con sus revolucionarias reglas del juego, se ha convertido en una importantísima puerta de entrada al maravilloso fútbol para infinidad de mujeres jóvenes. Y, lo que es más importante, a lo largo de sus tres temporadas, esta competición ha conseguido hacer del fútbol algo mucho más que un deporte: un entretenimiento cultural y, sobre todo, un nuevo estilo de vida. Prueba de ello es que el gol de Antonela Romoleroux en el anterior split, jugadora de PIO FC, es ya el más visto de la historia del fútbol femenino en redes sociales. Ahora, y en su insistencia por hacer de la Queens League un fenómeno global, la marca ha publicado todas las novedades de esta temporada 2026.

Nuevas presidentas en la lucha por la gloria

Es una de las bombas del anuncio: la llegada de nombres muy potentes a las presidencias de los equipos. A las caras de siempre, las líderes más fuertes y consolidadas como Marina Rivers, Gemita, Rivers o Noelia San Martín, se le sumarán este año las de Cristina Pedroche, Mar Lucas, Celia Reina, Lia Sikora, Clerss, Andrea Garte, Abril Cols, Llunaclark, Uxue López y Abby. Todas ellas mujeres con un impacto digital tremendo que multiplicarán la rivalidad, la conversación y, sí, lo más importante: el espectáculo. Porque esa es la idea detrás de todo el proyecto: una competición dinámica, muy viva e impredecible que mantenga siempre la emoción en lo más alto. Una forma de experimentar la vida. Además, la incorporación de tantas referentes de la cultura digital, tan diferentes cada una de ellas, tan suyas, manda un mensaje muy claro a las nuevas generaciones: que el fútbol es para todas. Para la que mantiene un low profile, para la que defiende sus colores con intensidad, para la que toma el mando, para la que sabe delegar, para la que viste así, para la que viste asá. La Queens League tratará este 2026, más que nunca, ser un espejo en el que todas las jóvenes mujeres puedan verse reflejadas y comprendidas, abrazando su autenticidad. Pero no solo eso: también un espacio en el que se pueda participar activamente como parte de una comunidad que comparte un lifestyle muy claro.

Un formato pensado para agitar las redes