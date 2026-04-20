OFFF Barcelona es el festival internacional más vanguardista en creatividad, arte y diseño digital. El festival nació en Barcelona en 2001 y se ha convertido en el punto de encuentro de los talentos más innovadores y destacados del sector, en un espacio para descubrir a los creativos del futuro y para aprender de aquellos cuya experiencia abarca décadas de innovación constante. Todo esto a través de un impresionante programa de conferencias, talleres, instalaciones, exposiciones, masterclasses, mercado de diseño, show de mapping y mucho más. Desde su primera hasta su 26ª edición, que se celebró en el Disseny Hub del 16 al 18 de abril, OFFF ha sido reflejo de la cultura digital más vanguardista, atrayendo a ponentes y asistentes de todo el mundo sin olvidar el talento local. A través de diversas actividades paralelas y nuevos formatos, OFFF invita al público interesado en el arte y la innovación a formar parte del festival más allá de las conferencias. En 2026 la Ciudad Condal ha sido designada por la UNESCO como Capital Mundial de la Arquitectura. Con esta ocasión el festival ha creado diversas propuestas en relación con la arquitectura, poniendo el foco esta edición en este sector y yendo de la mano una vez más con la actualidad. Además, OFFF Barcelona presentó dos instalaciones que se podrán ver dentro del recinto. El estudio estadounidense de diseño experiencial y new media art Volvox Labs presentó “Astral Twin”, donde dos brazos robóticos se unen en una danza eterna de precisión mecánica y azar orgánico. Los asistentes también pudieron descubrir una instalación de arte de The Generative Art Museum, organización sin ánimo de lucro con sede en Barcelona dedicada a explorar, promover y difundir el arte generativo y el creative coding como forma de expresión artística.

THE SCREEN, EL PLATO FUERTE EN LA FACHADA DE DISSENY HUB BARCELONA

Por segundo año consecutivo el festival presenta The Screen, un espectáculo de mapping proyectado en la fachada de Disseny Hub, gratuita y abierta al público durante las tres noches del festival, con una programación diferente cada día. El programa se retransmitió dos veces, de 21:00 a 22:00 y de 22:00 a 23:00. La muestra nació de una convocatoria abierta en la que se recibieron 735 obras (frente a las 350 del año pasado) de 63 países y de 5 continentes que fueron proyectadas en un espacio abierto al público. Esta pieza colaborativa se llevó a cabo en colaboración con el estudio belga de 3D Frameboy y el diseño de sonido corre a cargo de Haring. The Screen también presentó obras comisionadas por el propio festival, una selección de creadores digitales de vanguardia entre los que se encuentran los estudios barceloneses Framemov, Onionlab y SomniaLab junto con referentes internacionales como Burton Rast (EEUU), Caserne (CA) o Uncommon (UK). Este último creó una pieza especial dentro del marco de la campaña visual de esta edición de OFFF. Otra novedad de este año es que los Main Titles, títulos de clausura del festival, se proyectaron en la fachada del Disseny Hub como parte de The Screen, en vez de en el escenario. PJ Richardson, referente del motion design, fue el encargado de poner el broche de oro al evento de mapping con una pieza audiovisual y cinematográfica que rindió homenaje a todos los ponentes que forman parte del cartel de esta edición del festival. Las fotos y vídeos de la edición anterior de The Screen y los assets visuales de este año pueden consultarse en el press kit de The Screen .

NXT, MUESTRA DE TALENTO EMERGENTE

El futuro del diseño y la creatividad está en Barcelona y NXT es su altavoz. Este es ya el tercer año que OFFF incluye en su programación esta iniciativa que busca poner el foco en los futuros talentos del diseño y la creatividad, contando para ello con las principales escuelas de diseño de Barcelona y este año también acogiendo a dos escuelas internacionales. En esta edición, NXT estrenó nuevo formato: una jornada de pitches en la que un alumno representante de cada escuela expone su proyecto ante el público internacional del festival. Esta iniciativa brinda a los jóvenes creativos la oportunidad de dar sus primeros pasos en el mundo profesional del diseño y dejar una huella que acompaña al festival durante todo el año. Este año 10 de las principales escuelas de creatividad y diseño toman parte en el proyecto: AMD, BAU, Brother, CTIM-UPC, Elisava, IDEP, IED, Labasad, LCI y Université de Franche-Comté. Los proyectos se pueden consultar en el press kit de NXT .

DESCUBRIR (Y COMPRAR) DISEÑO LOCAL E INTERNACIONAL

El tradicional mercadillo La Plaça Design Market estuvo abierto a todo el público y con entrada gratuita, ofreciendo una selección curada de 15 proyectos de diseño locales e internacionales, con una diversa gama de productos creativos: libros, ropa, accesorios y más. Un punto de encuentro imprescindible para los amantes del diseño que deseaban descubrir piezas únicas, conectar con diseñadores y experimentar lo mejor de la creatividad local e internacional. Este año, los participantes fueron Try Triggers, CAL•LUM, Casa Llum, Hey, Orlion Studio, Toda Frágil, MISCELANEA, Chandal, atebonita, Galería Taller Balam, Materia Rica, Grain, Volver, KOKO CHE JOTA, Lau Clothing y OMG BCN.

OFFF SE VA DE FIESTA (DE CLAUSURA)