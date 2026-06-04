Vivimos en un contexto en que los consumidores están sobreexpuestos a los impactos publicitarios en su día a día, y cada vez cuesta más que las marcas destaquen. Es por esto por lo que nace Turbo, una agencia creativa fundada por Jai Dadlani y Albert Vilar (Bertus) con una premisa innegociable: las marcas ya no pueden permitirse ser aburridas. Su objetivo es simple: ayudar a las marcas a destacar dentro de su categoría apostando por la creatividad y haciendo anuncios imposibles de ignorar. Jai Dadlani, Co-Founder & CEO ha afirmado que “nuestra experiencia trabajando en el lado del cliente nos ha demostrado que apostar por conceptos creativos potentes que van ligados a un insight de negocio es lo que realmente mueve la aguja.” Bajo el lema “creatividad que funciona”, la agencia entiende la creatividad como la principal palanca para diferenciar marcas y hacer crecer el negocio. Para ello, sus campañas se basan en tres pilares principales: la coherencia, el concepto creativo y la empatía. “No hemos venido a ser una agencia más, sino a demostrar que la creatividad es la mayor ventaja competitiva para el crecimiento de una compañía”, ha añadido Bertus, Co – Founder & Creative Director.

Al frente del proyecto, dos perfiles con experiencia en la industria

Detrás de la maquinaria de Turbo se encuentran Bertus y Jai Dadlani, dos perfiles con una amplia trayectoria escalando marcas, que ahora se lanzan a crear esta agencia. Bertus (Co-founder & Creative Director): Tras forjarse en agencias de referencia como SCPF y &Rosàs, fue el primer empleado no cocinero de VICIO, donde lideró la dirección creativa durante su etapa de mayor crecimiento y expansión. Jai (Co-founder & CEO) aporta la visión estratégica y analítica a la agencia. Su trayectoria incluye roles dentro de los departamentos de marketing y growth de Netflix, Glovo o Vicio.

Un nuevo espacio donde crear las campañas que no podrás ignorar

Turbo inaugura su sede en la Avinguda de Josep Tarradellas, 34 (10º Derecha), Barcelona. Este nuevo espacio ha sido concebido para reflejar el espíritu de la agencia: un espacio diáfano, dinámico y con una energía que invita a la acción constante. El diseño toma como inspiración un campo de golf, incorporando referencias a su lógica espacial, con distintos niveles y recorridos que aportan variedad dentro de un mismo entorno de trabajo. Un concepto que no es casual, históricamente el golf ha sido uno de los escenarios donde se cierran algunos de los acuerdos y conversaciones más importantes del mundo empresarial. Turbo traslada esa idea al terreno creativo, convirtiendo sus oficinas en un espacio pensado para conectar talento, estrategia y nuevas oportunidades.

Con la confianza de grandes marcas

Revolut

Para Revolut, la agencia convirtió el histórico fichaje de Luís Figo del FC Barcelona al Real Madrid en una metáfora sobre cambiar de banco. Bajo el claim “Hazlo por tu dinero”, la campaña arrancó con una lona exterior en Madrid y continuó con piezas digitales activadas durante el Clásico, jugando con la polémica del traspaso para hablar de ahorro, beneficios y la importancia de tomar mejores decisiones financieras. La campaña generó una fuerte conversación en redes y medios, consolidando a Revolut como una marca capaz de entrar en la cultura popular desde el humor y la provocación, sin perder una estética cuidada, elegante y alineada con el universo premium de la marca.