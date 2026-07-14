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María Escarmiento encabeza la propuesta de CASA CUPRA Raval para la programación del PRIDE Barcelona

Por cuarto año consecutivo, la iniciativa se enmarca en el compromiso de SEAT con la diversidad, la inclusión y la equidad

By Redacción CN
  • María Escarmiento encabeza la propuesta de CASA CUPRA Raval para la programación del PRIDE Barcelona

Julio convierte Barcelona en el epicentro del PRIDE, una cita que llena la ciudad de cultura, música y voces comprometidas con una sociedad más diversa e inclusiva. Del 16 al 19 de julio, una amplia programación de actividades convierte sus calles en un espacio de encuentro y visibilidad.

Y CASA CUPRA Raval, como espacio que vive y evoluciona junto a Barcelona, presenta una propuesta especial para el viernes 17 de julio. La programación arrancará a las 18:00h con una nueva edición de las CASA CUPRA Talks, protagonizada por María Escarmiento, cantante y compositora española que ha construido un universo propio que fusiona pop, música urbana y electrónica.

Reconocida por su autenticidad y por su defensa activa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, la artista se ha consolidado como una voz referente que reivindica la diversidad, la igualdad y la libertad de expresión tanto dentro como fuera del escenario. Durante la conversación, María Escarmiento reflexionará sobre la música como herramienta de expresión, la construcción de identidad y la importancia de los referentes LGTBIQ+ en una industria en constante transformación.

Tras la CASA CUPRA Talk, el espacio dará paso a la música con los DJ sets de Engalanan y Toccororo. Engalanan, una de las figuras imprescindibles del underground barcelonés y estrechamente ligado a la comunidad, aterriza en CASA CUPRA Raval tras pasar po rescenarios como Boiler Room, Primavera Sound o Sónar, además de actuar en ciudades como Nueva York, Berlín, París o Medellín. El broche final lo pondrá Toccororo, DJ y artista multidisciplinar que ha conquistado la escena internacional con una propuesta que mezcla ritmos caribeños, vogue, tribal, guaracha y drum en una sesión vibrante y de alta intensidad.

Esta programación forma parte del compromiso que SEAT S.A. mantiene con la diversidad, la inclusión y la equidad. Desde 2022, la compañía es patrocinadora del PRIDE Barcelona, una colaboración que refleja su voluntad de impulsar espacios donde todas las personas puedan sentirse representadas y desarrollarse con libertad. En este contexto, CASA CUPRA Raval traslada ese compromiso al corazón de Barcelona, y se consolida como un espacio inclusivo donde la cultura conecta personas, impulsa nuevas voces y abre conversaciones que reflejan la realidad de la ciudad. Porque si Barcelona se mueve, CASA CUPRA Raval se mueve con ella.