Julio convierte Barcelona en el epicentro del PRIDE, una cita que llena la ciudad de cultura, música y voces comprometidas con una sociedad más diversa e inclusiva. Del 16 al 19 de julio, una amplia programación de actividades convierte sus calles en un espacio de encuentro y visibilidad.

Y CASA CUPRA Raval, como espacio que vive y evoluciona junto a Barcelona, presenta una propuesta especial para el viernes 17 de julio. La programación arrancará a las 18:00h con una nueva edición de las CASA CUPRA Talks, protagonizada por María Escarmiento, cantante y compositora española que ha construido un universo propio que fusiona pop, música urbana y electrónica.

Reconocida por su autenticidad y por su defensa activa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, la artista se ha consolidado como una voz referente que reivindica la diversidad, la igualdad y la libertad de expresión tanto dentro como fuera del escenario. Durante la conversación, María Escarmiento reflexionará sobre la música como herramienta de expresión, la construcción de identidad y la importancia de los referentes LGTBIQ+ en una industria en constante transformación.