Julio convierte Barcelona en el epicentro del PRIDE, una cita que llena la ciudad de cultura, música y voces comprometidas con una sociedad más diversa e inclusiva. Del 16 al 19 de julio, una amplia programación de actividades convierte sus calles en un espacio de encuentro y visibilidad.
Y CASA CUPRA Raval, como espacio que vive y evoluciona junto a Barcelona, presenta una propuesta especial para el viernes 17 de julio. La programación arrancará a las 18:00h con una nueva edición de las CASA CUPRA Talks, protagonizada por María Escarmiento, cantante y compositora española que ha construido un universo propio que fusiona pop, música urbana y electrónica.
Reconocida por su autenticidad y por su defensa activa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, la artista se ha consolidado como una voz referente que reivindica la diversidad, la igualdad y la libertad de expresión tanto dentro como fuera del escenario. Durante la conversación, María Escarmiento reflexionará sobre la música como herramienta de expresión, la construcción de identidad y la importancia de los referentes LGTBIQ+ en una industria en constante transformación.
Tras la CASA CUPRA Talk, el espacio dará paso a la música con los DJ sets de Engalanan y Toccororo. Engalanan, una de las figuras imprescindibles del underground barcelonés y estrechamente ligado a la comunidad, aterriza en CASA CUPRA Raval tras pasar po rescenarios como Boiler Room, Primavera Sound o Sónar, además de actuar en ciudades como Nueva York, Berlín, París o Medellín. El broche final lo pondrá Toccororo, DJ y artista multidisciplinar que ha conquistado la escena internacional con una propuesta que mezcla ritmos caribeños, vogue, tribal, guaracha y drum en una sesión vibrante y de alta intensidad.
Esta programación forma parte del compromiso que SEAT S.A. mantiene con la diversidad, la inclusión y la equidad. Desde 2022, la compañía es patrocinadora del PRIDE Barcelona, una colaboración que refleja su voluntad de impulsar espacios donde todas las personas puedan sentirse representadas y desarrollarse con libertad. En este contexto, CASA CUPRA Raval traslada ese compromiso al corazón de Barcelona, y se consolida como un espacio inclusivo donde la cultura conecta personas, impulsa nuevas voces y abre conversaciones que reflejan la realidad de la ciudad. Porque si Barcelona se mueve, CASA CUPRA Raval se mueve con ella.