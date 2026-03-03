Mahou da la bienvenida a marzo con una agenda especial que invita a redescubrir la ciudad a través del sabor, la cultura y la creatividad. Durante este mes arte contemporáneo, música en directo y mercados de diseño se dan la mano en una programación pensada para disfrutar de la capital con la llegada del buen tiempo.

Can Madrid Art Fair (5, 6, 7 y 8 de marzo)

Mahou regresa a la décima edición de CAN Art Fair Madrid reafirmando su compromiso con el arte contemporáneo en uno de los epicentros culturales más vibrantes de la ciudad: Matadero Madrid. Durante cuatro días, la feria reúne un año más a galerías, artistas emergentes y consolidados, en un entorno que apuesta por el riesgo y la experimentación.

El Espacio Mahou será el auténtico corazón social de la feria: un playground efímero de arquitectura blanda, hinchables y luz. Allí se celebrarán las Mahou Talks que contará con voces como David Barro, Blanca de la Torre, Marisa Santamaría o Ana Barriga, generando conversaciones donde el pensamiento crítico fluye de manera cercana y sin solemnidad.

Mahou Icónicos Hard Rock Hotel (4 de marzo)

Mahou ha preparado una experiencia única para los amantes de la cerveza y la gastronomía en Mahou Icónicos Hard Rock Hotel el próximo 4 de marzo. Los asistentes podrán disfrutar de una cena exclusiva en la que un beer sommelier de Mahou guiará la degustación, explicando las referencias y maridajes para hacer de la velada una experiencia aún más especial. Una oportunidad perfecta para descubrir nuevos sabores en un ambiente inigualable. Disponible el plan en Tienda Mahou San Miguel.

Wream Market (7 y 8 de marzo)

En el barrio de Chamberí, a pocos pasos del metro Bilbao, Wream Market (Calle Sandoval, 3) celebra su décimosegunda edición como punto de encuentro para amantes del diseño y la moda emergente. Marcas como ALEVOO, CPSERINDO, KILIWA, LIMONES Y FLORES o MARÉS llenarán el espacio de propuestas originales. La terraza se convertirá en el lugar ideal para hacer una pausa, brindar con Mahou y disfrutar del ambiente urbano en uno de los icónicos barrios de la ciudad.

Directos Plaza Mahou (6, 12, 13 y 20 de marzo)

Los Directos Plaza Mahou convierten marzo en una cita imprescindible para los amantes de la música en vivo en un formato cercano y exclusivo. El 6 de marzo, Lobos abrirá el ciclo con un potente tributo a Leiva y Pereza, cargado de himnos y energía rock; el 12 de marzo, Corizonas desplegará su característico sonido con sello propio; el 13 de marzo, será el turno de De Rancho que apostará por una propuesta fresca que conecta con el público desde el primer acorde. El 20 de marzo Carlos Chaouen pondrá el broche deoro con un directo muy íntimo. Todos los conciertos comienzan a las 21h en la terraza de Plaza Mahou, puerta 54; en el corazón del Bernabéu, el espacio que cuenta con una oferta gastronómica y de ocio para todos los 365 días del año.

Madrid Food Fest (21 y 22 de marzo)