Tras anunciar su llegada a la capital, Jägermeister Night Embassy Madrid revela el line-up al completo que ocupará sus tres noches, del 13 al 15 de noviembre. Una experiencia que celebra la identidad y diversidad que hacen única a la escena nocturna madrileña, que abraza y acoge como solo esta ciudad sabe hacerlo. Tras un primer avance, se suman a su programa figuras internacionales y referentes de Madrid como u.r.trax y Tiffany Calver junto a talentos del underground local como l0rna, Popi, Juguete, Olvido, Marcelo Pantani y Diego Armando. Night Embassy, tras visitar ciudades como Berlín, Tokio, París, o Sao Paulo, busca ahora transformar el futuro de la noche madrileña al reunir a los artistas, colectivos y creativos que dan vida a su escena, siempre dispuesta a abrazar lo experimental y lo subversivo. Un movimiento global impulsado por el espíritu de Jägermeister para promover conexiones sólidas entre la comunidad y crear juntos un nuevo legado para la noche de Madrid. Su programa enlaza sesiones de baile que conciben la pista como espacio de comunión con encuentros de reflexión, libertad creativa y debate, en una experiencia auténtica y sin etiquetas, como lo es la noche de Madrid. Con aforo limitado, las entradas ya están disponibles en la web de Night Embassy a través de su ticketing partner Xceed.

Nuevas incorporaciones: u.r.trax, L0rna o Tiffany Calver, entre otros artistas

El jueves 13 de noviembre, la noche comisariada por el colectivo Casa Pepa contará con la energía impredecible de l0rna, un live que transita entre el trap y el reguetón más visceral, mostrando la fuerza de una generación que entiende la pista como un espacio de expresión sin filtros. El talento local también toma protagonismo con Popi, figura ascendente de la escena madrileña, conocida por su habilidad para construir atmósferas que combinan precisión técnica y sensibilidad emocional. Ambos se unirán a los artistas confirmados para el jueves, Brava, Lucía Reina y Poniboy. A la jornada comisariada por En1gma, el viernes 14 de noviembre, se sumará desde París u.r.trax, DJ y productora con un set que explora los territorios del techno, trance y electro más emocional. La acompañarán Juguete, cuyo estilo irreverente condensa el espíritu libre de la nueva generación del clubbing, y Olvido, que invita a un viaje sonoro entre la introspección y el movimiento. Junto a ellos, la noche del viernes la completará el live de Mainline Magic Orchestra y el set de Fukcnormal. Finalmente, la noche del sábado 15 de noviembre, liderada por Antídoto, la británica Tiffany Calver, referente de la cultura urbana y del sonido contemporáneo del Reino Unido, aportará una mirada global que conecta el grime, el hip hop y los sonidos del club con la energía de la calle. Completan el cartel Diego Armando, figura fundamental del colectivo, que convierte cada sesión en una narrativa de ritmo y descubrimiento, y Marcelo Pantani, DJ que mezcla elegancia y experimentación en sets que reinterpretan la esencia de la ciudad italiana Rimini de los años 90. Compartirán la pista con los artistas ya confirmados: el live de Simona y los sets de Shifa Ligero y Yosef. Con estas incorporaciones, Night Embassy Madrid presenta un cartel tan plural como la noche que lo inspira, reflejo de la riqueza creativa de la escena madrileña y de la misión global del proyecto: impulsar, proteger y celebrar las comunidades nocturnas más auténticas del mundo. Entre los artistas del cartel figuran también nombres vinculados a Jägermusic, el programa de Jägermeister que desde hace más de una década apoya el talento emergente en la música independiente nacional, reforzando así la conexión entre ambos proyectos y el compromiso de la marca con la escena local.

Encuentros creativos y espacios de expresión

El programa se abre a los Encuentros Creativos, una serie de workshops y talks ideados junto a creativos, artistas, performers o diseñadores para entender y proteger lo que hace única a esta escena. Espacios colaborativos de reflexión, creatividad y debate que abarcarán desde la experimentación sonora, la creación de espacios de ocio seguros, o la danza y la moda como herramientas de identidad y transformación. Además, Night Embassy invita a explorar la identidad, celebrar la autoexpresión y llevar el espíritu libre de la pista al propio look de los asistentes. Como un gesto de creatividad colectiva, en cada jornada, y junto a talento local, los Espacios de Expresión reunirán distintas formas de jugar y explorar con la personalidad: con el nail art de Kura, los tooth gems de Valium, el make-up de Cirenia o la estación custom fit de personalización y upcycling de prendas junto al diseñador Keperezaxiko.

Seguridad, entradas y acceso