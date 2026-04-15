MINI OPEN TENNIS, el torneo favorito de tu artista favorito, vuelve por tercer año consecutivo con su edición más grande y con los nombres imprescindibles del deporte, la cultura, la música y la moda. El próximo 25 de abril, de 10 a 00 h, el Club Internacional de Tenis de Majadahonda albergará de nuevo uno de los eventos más sonados de Madrid. Una experiencia que es prácticamente un festival y que pone el foco en la comunidad, el lifestyle y la visibilidad de la cultura urbana contemporánea. Organizado por Minishop, esta tercera edición contará con 51 equipos (frente a los 32 del año pasado) formados no solo por jugadores profesionales, sino también por celebrities, artistas, colectivos creativos, marcas y medios de comunicación. Un torneo amateur donde la competición se convierte en un espacio creativo de identidad colectiva y en un escaparate dinámico de tendencias y universos aspiracionales.

Agentes culturales de la escena actual se convertirán en tenistas de élite en una jornada en la que destacan nombres como Primavera Sound, DICE, códigonuevo, fffea, 25 Gramos, Lesbian Garros, Highxtar, Casa Axis, Out!, Heretics, Bagel, Habemus Roma, Casa Tabacos, Concept Hotel Group, LA LIGA Retro o el Róisín Murphy Raquet Team. La estrella internacional del electropop no será la única cantante presente esta edición. Como en todas las ediciones de MINI OPEN TENNIS, la música cobra gran importancia con la presencia de grupos como Cupido, Por las noches o el colectivo Mainline (Yung Prado, Daniel 2000...) que cambiarán los escenarios por la pista de tenis. La industria musical no viene representada sólo por artistas, al torneo también se suman sellos musicales como Mushroom Pillow o fiestas que están revolucionando la escena dela ciudad, como Pogo o Brunch Electronik. El lineup de MINI OPEN TENNIS también cuenta con referentes de otras industrias culturales como actores, periodistas e influencers de la talla de Lucía de la Puerta o Vital Villarubia. La relación cada vez más estrecha del deporte y la moda también resuena en el torneo con la participación de marcas de moda de renombre como Brain Dead, Little Spain Late Checkout.

El deporte se une al mundo de la creatividad, la música, el clubbing y la comunicación contando también con deportistas de élite como el ganador del Mundial de Fútbol 2010 Fernando Llorente, el exfutbolista del Real Madrid y comentarista de LA LIGA Miguel Torres, el guardameta del Valencia C.F. Stole Dimitrievski o los tenistas Paco Clavet, Laura Gibanel, Pablo Andujar y Nico Almagro, reconocido por tener uno de los mejores reveses a una mano de su generación. Más allá de los partidos, el evento ofrece una experiencia completa con performances, conciertos, activaciones de marca y DJ sets. Brunch Electronik participará con un show muy especial de la mano del sueco Dj Seinfield, uno de los nombres más representativos del house contemporáneo, quien actuará a partir de las 22:30 para cerrar la jornada. Y para los que no se van a casa después de un torneo, el festival de electrónica también organiza el afterparty en The Bassement Club, con una sesión de dobles firmada por Ben Sterling y Beltran. Entre los sponsors que hacen posible la mayor edición de MINI OPEN TENNIS hasta la fecha, destacan el partner oficial del evento, adidas Originals, y la cerveza oficial, Mahou Cinco Estrellas. Junto a ellos, se suman destacados colaboradores que impulsarán la jornada, como la bebida de hidratación avanzada DiLYTE, el coche oficial Alfa Romeo y marcas afines al espíritu del torneo como HEAD, Madrid Secreto, Baviera, Kaiku Kéfir Plus, Ecovidrio, Niche Beauty Lab, Lacoste Perfumes, La Marzocco, Trade Republic, Brunch Electronik, Jungle, LVBL y Dice.