El Festival de Electrónica Visual y Realidades Extendidas regresa del 17 al 20 de septiembre a Matadero Madrid El festival, ya consolidado como una cita imprescindible en la ciudad, ofrece una visión contemporánea y experimental de la creación sonora electrónica, audiovisual y escénica, el arte digital y las realidades extendidas La compañía británica Neon Dance ofrecerá el estreno en España de Last and First Men, adaptación escénica del film de Jóhann Jóhannsson, con música original compuesta por Jóhannsson y Yair Elazar Glotman. Entre los grandes nombres de esta edición destacan el legendario Suso Saiz, la neoyorquina Kelly Moran y el dúo Schnitt con Aoi Yamaguchi La sección Vortex refuerza su foco en las realidades extendidas con proyectos galardonados en festivales internacionales como A Long Goodbye, de Kate Voet y Víctor Maes y el estreno del nuevo trabajo del artista español Carles Castaño El circuito de instalaciones audiovisuales de esta edición estará encabezado por la instalación interactiva desarrollada por 1024 architecture y Vitalic y el trabajo de Riccardo Giovinetto Para los más pequeños, el sistema de juego interactivo Playground, del colectivo checo Initi, ocupará la Nave Una de Matadero Las entradas para la programación de espectáculos en directo y de experiencias de realidades extendidas se pueden adquirir en levfestival.com y mataderomadrid.org Matadero Madrid, centro de creación contemporánea del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, presenta la programación de la 8ª edición de L.E.V. Matadero, que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre. Reconocido por su apuesta por la innovación artística y la experimentación, el festival vuelve a ofrecer en su edición de 2026 una programación concebida como espacio de descubrimiento, con estrenos absolutos, primeras presentaciones en España y proyectos de artistas nacionales e internacionales que difícilmente pueden verse en otros contextos. Un recorrido por algunas de las propuestas más estimulantes de la creación contemporánea en la intersección entre música, artes visuales y tecnologías digitales. La selección curatorial de esta edición se articula en torno a una constelación de obras que exploran la memoria, la percepción y las múltiples formas en que habitamos un mundo cada vez más atravesado por la tecnología. A través de conciertos, performances audiovisuales, instalaciones inmersivas, piezas escénicas y experiencias XR, artistas nacionales e internacionales proponen nuevos imaginarios donde lo físico y lo virtual, lo humano y lo artificial, lo íntimo y lo colectivo dialogan para abrir espacios de reflexión, emoción y experiencia compartida. Lejos de entender lo digital como un fin en sí mismo, las propuestas convierten la innovación tecnológica en un lenguaje sensible desde el que imaginar nuevos espacios de encuentro, escucha y transformación.

ESPECTÁCULOS EN DIRECTO Y PERFORMANCES AUDIOVISUALES EN CENTRO DANZA MATADERO

El festival dará comienzo el jueves 17 de septiembre con una de las propuestas más esperadas de esta edición: el estreno en España de Last and First Men, la adaptación escénica de la aclamada película experimental de Jóhan Jóhannsson, inspirada a su vez en la novela homónima de ciencia ficción escrita en 1930 por Olaf Stapledon. La compañía británica Neon Dance convierte el imaginario de la película en un espectáculo que fusiona cine en 16 mm, danza contemporánea, la voz de Tilda Swinton como narradora y una envolvente banda sonora de Jóhannson y Yair Elazar Glotman para trasladar al escenario una poderosa reflexión sobre el futuro de la humanidad. La programación del viernes 18 de septiembre reunirá a tres referentes de la creación sonora contemporánea. Figura esencial de la música experimental española, Suso Saiz ofrecerá un directo gratuito en Plaza Matadero marcado por guitarras, texturas y paisajes sonoros. El compositor escocés Drew McDowall, figura clave de la música experimental y exmiembro de Coil y Psychic TV, presentará junto al cineasta portugués Pedro Maia un espectáculo audiovisual donde la composición electroacústica y el cine experimental dialogan en tiempo real. Completará la jornada Kyria Libia con el estreno de su último trabajo, El arrobamiento, una propuesta en torno a la música sacra desarrollada en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero que entrelaza la mística y la electrónica. La jornada del sábado 19 de septiembre dará comienzo con la presentación en España de Calligraton, el espectáculo en directo desarrollado por el dúo Schnitt en colaboración con la calígrafa japonesa Aoi Yamaguchi en la que el arte del “shodō” cobra vida en escena en diálogo con la electrónica experimental. Ese mismo día, el compositor y artista digital Milian Mori ofrecerá un intenso directo audiovisual marcado por visuales estroboscópicos que llevará el baile a terrenos insospechados. El domingo 20 de septiembre la pianista y productora neoyorquina Kelly Moran regresará a LEV Matadero para presentar su álbum Don’t Trust Mirrors, un viaje introspectivo donde el piano preparado y los sintetizadores son los protagonistas. El broche de oro de la programación correrá de la mano del artista japonés NAO, que estrena en España THE CLUSTERs, una performance que fusiona danza, robótica, sonido e imagen en tiempo real, dando forma a un fascinante diálogo entre el cuerpo humano y la máquina.

LEV MATADERO SE ADENTRA EN LOS TERRITORIOS DE LA MEMORIA CON SU SECCIÓN VORTEX

En esta edición, L.E.V. Matadero vuelve a apostar por proyectos interactivos de realidad virtual, mixta y aumentada con los que redescubrir el mundo y a nosotrxs mismxs, con propuestas donde la experiencia íntima se piensa desde lo colectivo. Los diferentes proyectos de la sección Vortex podrán disfrutarse en la Central de Diseño y el Terrario. Una de las propuestas destacadas de la selección es [“Á”1653 “gora” 23035] la nueva pieza del creador digital Carles Castaño producida por Servicios Inmersivos, que se estrena en LEV Matadero. Una instalación inmersiva e interactiva en realidad mixta que nos enfrenta al recuerdo de nuestro propio planeta desde una posición incómoda: ¿y si los extraterrestres somos nosotrxs? Desde Bélgica, los creadores Kate Voet y Victor Maes se suman a la sección Vortex con la ganadora del Venice Immersive Achievement Prize en la pasada Bienal de Venecia A Long Goodbye, una experiencia de realidad virtual que explora el impacto de la demencia desde la intimidad de una historia de amor. Una propuesta inmersiva que convierte la memoria en un espacio habitable y reflexiona sobre los vínculos que perduran más allá de la enfermedad. El público podrá disfrutar también de Chronica V1, una experiencia que entrelaza lo artesanal y lo tecnológico a partir de las técnicas tradicionales de fabricación de papel. Bárbara Mydlak y Yann Deval nos invitan a participar en la construcción de un archivo vivo que evoluciona con cada interacción, en un viaje sensorial por la memoria, la enfermedad y los procesos de sanación.

CIRCUITO DE INSTALACIONES AUDIOVISUALES L.E.V.