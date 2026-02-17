La segunda edición de Red Bull Night Rider reunió ayer a más de 2000 espectadores en la base del sector El Tarter de Grandvalira, en una noche marcada por una intensa nevada que comenzó el viernes y dejó una de las mayores acumulaciones registradas en los últimos 25 años. La tormenta transformó el escenario en un auténtico espectáculo invernal, elevando la épica de cada ronda.

El evento, heredero del histórico Atomic Night Fever, volvió a combinar competición, show y proximidad con el público, consolidando un formato que ya se convirtió en referencia en 2025. Esta edición destacó por un recorrido completamente nuevo, mucho más exigente, diseñado para potenciar la creatividad y la innovación en cada módulo.

El circuito incluyó dos estructuras principales–un técnico stair rail y un potente pull jump capitalizado por Hyperx, construidos por el equipo de Snowparks y actividades de freestyle de Grandvalira Soldeu–en El Tarter, garantizando máxima seguridad para riders y espectadores.

En palabras de Enric Bonvehí, responsable de Snowparks y actividades de freestyle en Grandvalira: “Todo el mundo se lo ha pasado increíble y ha notado ese punto extra de picante que aportaba el nuevo setup, mucho más divertido y creativo. A pesar del temporal, hemos contado con muchísimo público, lo que demuestra las ganas que había de vivir esta noche. El equipo de shapers lo ha dado todo, luchando contra la tormenta, moviendo y sacando nieve sin parar para que el circuito estuviera perfecto. Cuando las cosas cuestan, la satisfacción al ver el resultado es aún mayor. Gracias también a Red Bull por hacerlo posible. Esto es el resultado del trabajo en equipo y del amor que todos sentimos por lo que hacemos”.

”Riders internacionales de Europa y Latinoamérica compitieron en snowboard masculino y femenino y esquí masculino. El formato combinó Jam Session y Best Trick, puntuándose la mejor ronda de cada participante y premiando las maniobras más destacadas de la noche. La cercanía del público hizo vibrar cada recepción y cada giro.