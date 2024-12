Este año España no ha podido estar mejor representada. Lola Martínez , madrileña de 17 años, enamoró a los jueces con su estilo siendo la primera española en participar en una World Final de Red Bull BC One. Lola demostró que con un estilo propio muy marcado donde el breaking y notas de artes marciales se mezclan con un carisma espectacular, se puede llegar muy lejos.

Camino y MiniJoe lucharon por conseguir un puesto en la final en el Last Chance Cypher, pero tras una batalla dura donde tendrían que convencer a los jueces de merecer un puesto en la final, aunque no consiguieron pasar. Había mucho nivel. Mucho. Solo cuatro podían conseguirlo y, en esta ocasión, la suerte corrió para otros.

Camino Padilla nació en Málaga en 2007 y se ha convertido en una de las promesas del breaking. Empezó en el mundo del breaking por pura casualidad: “Yo creía que me estaba apuntando al flamenco, y cuando llegué me di cuenta que no tenía nada que ver. Me apunté a muchísimas cosas y cuando tenía 10 años me apunté a break, sin saber lo que era. Yo creía que iba allí a hacer volteretas pero vi que era mucho más, que aparte de un baile, es una cultura”.

En estos días, tres palabras se han repetido una y otra vez: comunidad, cultura y estilo de vida. Camino fue la primera malagueña en participar en el Red Bull BC One y, a pesar de que siente que Andalucía es uno de los puntos donde más escena hay de España, en Málaga es más complicado encontrar una comunidad como la que tienen otras ciudades como Granada.

“Andalucía tiene arte, literalmente eso. Creces mucho en cuanto a artista, porque a lo mejor otra cosa no, pero arte sí hay.”