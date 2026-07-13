El festival Rizomes regresa un año más a la plantación de chopos de Can Ribes, en La Cellera de Ter, consolidándose como una propuesta cultural singular que transforma este paisaje en un espacio de encuentro entre la música, las artes visuales y la arquitectura. Del 26 al 28 de junio, cerca de dos mil personas se reunirán en este ecosistema vivo para disfrutar de conciertos, talleres y performances, así como de instalaciones artísticas de nueva creación e infraestructuras efímeras diseñadas para la ocasión. Festival Rizomes no es solo un evento, sino también una experiencia que prioriza la proximidad, la comunidad y el respeto por el territorio frente a la masificación y alienación de los festivales convencionales. El festival supone una fase dentro de un ciclo agrícola de quince mil árboles, configurados en una retícula de cinco por cinco metros, en constante crecimiento y mutación. La disposición de la plantación dicta la morfología del festival, que se reinventa anualmente en función de la actividad agrícola y el ciclo de renovación de los chopos. Un año más, el diseño de las instalaciones dialoga directamente con esta retícula cambiante, utilizando los árboles como pilares naturales para sostener infraestructuras, iluminación y escenarios. Bajo el lema de ofrecer una experiencia holística y amable, el Festival Rizomes huye de la estética comercial y los espacios hostiles, apostando por integrar a los asistentes en el entorno para que se sientan partícipes y no meros consumidores.

Una propuesta musical heterogénea

La propuesta musical de esta edición se despliega en dos escenarios que se alternan para evitar solapes. El Escenario Populus, situado dentro de la plantación, acogerá el concierto inaugural de la Orchestra Fireluche, banda residente en La Cellera de Ter. La programación transitará por el folklore contemporáneo de Davide Ambrogio, el minimalismo de Sarathy Korwar Drum Ensemble, el flamenco de Pau Figueres, el jazz de Flur y el jazz-funk de WNBL. Las noches se transformarán en pistas de baile con la iluminación de Andreu Fàbregas y las propuestas de Nosedrip, PAURRO e Ylia el viernes 26. La jornada del sábado 27 estará dedicada a la electrónica con raíces africanas, contando con Adrasha, el colectivo Jokkoo y el enérgico singeli de DJ Travella. Por otro lado, el Escenario Ter ofrece un espacio íntimo junto al río para propuestas experimentales y multidisciplinares. Este escenario contará con artistas como Shida Shahabi, Paolo Angeli, Hatis Noit y Dania junto a Rupert Clervaux. Además, se presentarán dos performance con el colectivo barcelonés CRATER-Lab, exploraciones entre biología, música e imagen con Arquea Colectivo y directos audiovisuales con Vitu Valera y Chepe. La radio Canino FM también participará con la actividad Orquesta Oculta, sonorizando un tríptico de películas con lxs DJs Jehia, Akazie y Just Claudia. El cierre del festival, el domingo 28, correrá a cargo de Defensa Lenta, Melina Serser y los Djs residentes de Canino FM.

La arquitectura y las artes visuales, pilares del festival

Festival Rizomes refuerza su apuesta por la arquitectura efímera con la consolidación de Circular, programa de talleres de construcción y diseño que se ha convertido en uno de los motores creativos del festival. Decenas de participantes trabajan colectivamente durante ocho días en la construcción de estructuras temporales utilizando madera, tierra cruda y materiales reciclados en un diálogo directo con el territorio. En colaboración con la escuela Elisava, estudiantes del máster en arquitectura efímera se incorporan a este entorno real de experimentación rural. Paralelamente, la convocatoria REG impulsa la producción artística a través de residencias en Can Clos y Entorns, donde este año se han seleccionado siete proyectos de entre más de ochenta propuestas recibidas. Durante dos semanas, los artistas seleccionados conceptualizarán y crearán sus propias instalaciones en el bosque, que finalmente formarán parte del ecosistema del festival.

Un festival consciente del ecosistema