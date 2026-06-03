La Queens League Spain, la competición creada por Gerard Piqué que ha revolucionado la forma de entender el fútbol y el deporte femenino, da un nuevo paso en su evolución llegando por primera vez a los museos. Con motivo del arranque de la nueva Queens League Spain, el museo White Rabbit de Paseo de Gracia en Barcelona, acoge estos días una experiencia inédita que rinde tributo al fútbol femenino. Del 2 al 7 de junio, uno de los centros culturales más icónicos de la ciudad Condal se convertirá en la casa de la Queens League con una exposición temporal que reúne los mejores momentos de la competición. Una propuesta inmersiva que trasciende el terreno de juego para acercar el universo Queens al público de una forma innovadora y experiencial y que pone en valor el impacto cultural que está teniendo en una nueva generación de aficionados.

El gol que cambió las reglas de la conversación digital en el fútbol femenino

La gran protagonista de esta experiencia será Antonela Romoleroux, autora del gol más visto en la historia del fútbol femenino. La futbolista ecuatoriana firmó una espectacular volea tras un doble sombrero durante un encuentro de la Queens League Spain que rápidamente trascendió el ámbito deportivo para convertirse en un fenómeno global. En apenas unas horas, las imágenes se viralizaron en redes sociales hasta alcanzar los 112 millones de visualizaciones a través de los canales oficiales de la competición, una cifra sin precedentes para una acción individual en el fútbol femenino, que finalmente terminó superando los 300 millones de visualizaciones. Ahora, ese momento histórico da el salto al museo White Rabbit en Barcelona. Los visitantes podrán revivir la jugada a través de una experiencia inmersiva que celebra no solo la calidad técnica del gol, sino también el impacto cultural y digital que ha tenido en una nueva generación de aficionados. La pieza simboliza uno de los grandes logros de la Queens League desde su creación: convertir el fútbol femenino en un fenómeno de entretenimiento capaz de generar conversación global más allá de los terrenos de juego. El gol de Antonela se ha convertido así en un icono de la competición y en un ejemplo de cómo el deporte femenino puede alcanzar audiencias masivas cuando conecta con los códigos de consumo digital actuales.

Más espectáculo, más rivalidad, más conversación