CUPRA City Garage Madrid cierra su segundo año consolidándose como uno de los referentes culturales y creativos de la capital. Con 88.000 visitantes en su espacio de la calle Serrano y alrededor de 120 eventos públicos, el Garage se ha integrado de lleno en la agenda cultural madrileña. Concebido como un punto de encuentro para las distintas tribus urbanas de la ciudad, ha reafirmado su papel como conector de cultura, innovación y comunidad.

En 2025, se han programado eventos de música, arte, diseño, literatura, deporte, movilidad y empresa, reuniendo a destacadas figuras del panorama cultural. En música, Guitarricadelafuente presentó Spanish Leather; Judeline y Lourdes León protagonizaron el primer aniversario del Garage, y Mafalda Cardenal celebró una Music Session por el lanzamiento de Mis notas de voz.

El espacio acogió también a referentes de la televisión como Arturo Valls, Sandra Barneda, Nieves Álvarez, y del cine como Óscar Casas, Milena Smit, Leonor Watling y Francesco Carril, y reforzó su vínculo con el séptimo arte como partner de movilidad oficial de La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, poniendo a disposición una flota de 25 vehículos electrificados para el equipo y el elenco, entre los que se encuentran Penélope Cruz, Miguel Bernardeau y Lola Dueñas.

El arte, el diseño, la literatura y el comic tuvieron una presencia destacada con Sara Rubayo, Ken Follett y Stephen Englehart; la moda contó con la charla de Carlota Barrera, la proyección del documental David Delfín. Muestra tu herida y la presentación de las colecciones de Dominnico y MANÉMANÉ & ErnestoNaranjo; mientras que el deporte y el wellness generaron gran interés con encuentros junto a los embajadores de pádel de CUPRA, Ale Galán, Delfi Brea y Agustín Tapia, y formatos innovadores como la Running Tribe, que lleva 6 ediciones.

También hubo espacio para la ciencia, con la visita de la astronauta Sara García Alonso , y para la electrificación, con la exposición exclusiva del monoplaza Gen3 Evo de CUPRA KIRO deFórmula E, los Sábados Eléctricos y los talleres Electrokids .

El Garage también ha apostado por jóvenes talentos de diferentes campos creativos como Barry B, Ona Mafalda, Carlos Ares, Belén Aguilera, Amore, Julieta Wibel, Stef Silvao Rodrigo Taramona, y se han grabado en directo algunos de los podcasts de referencia de los milenials y la generación Z, como Hightalks de Highxtar; 620 BPM, de Radio Primavera Sound; Pijas Marrones de Subterfuge o La cena de los idiotés de la Cadena SER.

Además de los eventos impulsados directamente por el Garage, durante estos meses se ha consolidado la fórmula de colaboración con empresas, instituciones y organizaciones para construir conjuntamente una agenda cultural relevante. ComoPHotoESPAÑA, Madrid Design Festival, el Museo Nacional Thyssen - Bornemisza, Festival EÑE, Urvanity Projects, Serielizados, Penguin Random House, Foro de Marcas Renombradas o Madrid Foro Empresarial .

2025 ha sido también un año sobresaliente en el ámbito digital para CUPRA City Garage Madrid. El espacio ha superado los 15.000 seguidores en Instagram, consolidándose como el City Garage con mayor comunidad a nivel mundial. En palabras de Cristina Vall - Llosada, managing director de CUPRA City Garage Madrid y CASA SEAT (Barcelona), “2025 ha sido un año clave de crecimiento para el Garage, en el que hemos terminado de sentar las bases para su consolidación como referente en Madrid. Como el CUPRA City Garage más grande del mundo, este espacio se ha convertido en un auténtico imán para la ciudad: desde su inauguración, más de 157.000 visitantes han cruzado nuestras puertas, y solo en este último año hemos experimentado un crecimiento cercano al 50%, una aceleración que confirma el magnetismo del espacio. Hemos reforzado nuestra presencia junto a una Tribu cada vez más activa y comprometida, que nos impulsa a dar el siguiente paso y afianzarnos como espacio de referencia en cultura urbana, movilidad y electrificación.”