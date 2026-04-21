Cómo sobrevivir a una OPA hostil, la campaña de OV_OriolVillar para Banco Sabadell, se ha alzado con el Gran Premio Nacional de Creatividad 2026. La entrega de este galardón, así como el resto de metales, tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Kursaal de Donostia/San Sebastián, en una gala presentada por la cómica y presentadora Eva Soriano que reunió a casi 2.000 profesionales de la industria publicitaria. La Gala de los Premios Nacionales de Creatividad puso el broche de oro a un Día C que se ha enfocado en la importancia de la mirada y de la reflexión como punto de partida de todo proceso creativo. El jurado, compuesto por 50 profesionales referentes en el sector, fue el encargado de decidir este premio. Eva Conesa, presidenta del Gran Jurado de esta edición, ha expresado que “esta campaña tiene muchos vértices distintos y te hace creer en el poder de la creatividad para contar cosas desde el ángulo de la marca y convencer hasta al más escéptico”.

Una campaña que ha sido capaz de parar una OPA y de transformar la opinión de la sociedad

Cómo sobrevivir a una OPA hostil, de OV_OriolVillar para Banco Sabadell, representa la ambición de cualquier campaña creativa: cambiar los comportamientos de la gente, transformar la opinión de la sociedad con respecto a un tema y conseguir unos objetivos de negocio. Los miembros del jurado han destacado que, gracias a esta campaña, todo el mundo sabe lo que es una OPA y ha logrado que un público tan complejo como los accionistas de un banco cambien un voto. Sorprende el nivel de creatividad en un sector tan serio. La campaña de OV_OriolVillar es un caso brillante tanto por la idea como por la ejecución: ha sabido emplear diferentes soportes, ha manejado con inteligencia las metáforas en un sector tradicional como la banca y ha conseguido lo más importante, parar una OPA, que era exactamente lo que pretendía Banco Sabadell. Esta campaña lanza un mensaje clarísimo a la profesión: la publicidad sigue teniendo una fuerza imparable.

Un Día C que ha reforzado su vocación de comunidad

La fiesta más grande de la publicidad trae cada año novedades y mejoras que se diseñan pensando en las socias y socios del c de c y en los y las asistentes a este gran evento. En esta edición, la asociación ha reforzado más que nunca su vocación de comunidad: ha facilitado el acceso al festival a las nuevas generaciones a través de la entrada gratuita de los socios estudiantes con el fin de fortalecer el vínculo entre el talento emergente y los profesionales consolidados. Además, y fiel a su ADN, ha reunido a ponentes nacionales e internacionales, auténticos referentes en sus sectores, cuyas intervenciones han estado orientadas a inspirar, dinamizar y movilizar a toda la industria creativa. En esta edición, los ponentes estaban divididos en tres bloques: inspiración, publicidad e innovación y tecnología. Cabe destacar que el cineasta Juan Antonio Bayona, director de películas como La sociedad de la nieve, El orfanato o Lo imposible, ha formado parte del cartel este año.