Si hay algo que nos hace vibrar de emoción en Barcelona, es el regreso del Barcelona Guitar Trio al Palau de la Música Catalana con su espectáculo ‘Homenaje a Paco de Lucía’. Imagínate estar en el corazón del modernismo catalán, sintiendo cómo las cuerdas de las guitarras de Xavier Coll, Alí Arango y Luis Robisco te transportan a un mundo donde la música de Paco de Lucía resuena con más fuerza que nunca.

Este trío no es cualquier grupo de guitarristas. Con más de 800 conciertos a sus espaldas y 42.000 discos vendidos, se han ganado un lugar especial en el panorama musical internacional. No es de extrañar que estrellas como Will Smith hayan quedado boquiabiertas con sus actuaciones. ¿Te acuerdas de ese vídeo viral donde tocaban los éxitos de Michael Jackson en una sola guitarra? Pues sí, fueron ellos y acumularon más de 22 millones de reproducciones en todo el mundo. De hecho, fue el propio Will Smith quien lo compartió en sus redes sociales.