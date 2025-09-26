La próxima edición de Otoño de All Those Food Market se celebrará los días 1 y 2 de noviembre en el Moll de la Fusta, un enclave frente al mar que acogerá a más de 15.000 visitantes con una propuesta única: gastronomía de calidad, artesanía contemporánea y cultura urbana.

En esta edición, el festival pone el foco en su mercado de artesanos y emprendedores gastronómicos, alma y propósito de All Those. Allí, se podrán descubrir proyectos locales que apuestan por la calidad, la sostenibilidad y la innovación: desde embutidos y conservas artesanales hasta cerámica culinaria, utensilios de autor o ingredientes singulares para los amantes del buen comer.

Algunas de las suculentas novedades del mercado de artesanos serán las deliciosas avellanas de La Trencadora, las conservas elaboradas con fruta y verdura imperfecta de Es Im-perfect o las recetas ilustradas a acuarela de Gala Pont. El festival también contará con artesanos queridos y esperados como Encantarán y sus adictivos tomates secos, Pallarès Solsona y sus clásicos cuchillos o los sabrosos embutidos de La Gleva.

Como ya es tradición, no faltará una cuidada selección de street food de los mejores restaurantes de la ciudad, con propuestas de cocina local y de sabores del mundo pensadas para disfrutar en un fresco fin de semana de otoño barcelonés.

Esta edición, como novedad, se podrán degustar las fondues y raclettes elaboradas con quesos artesanales de la mano de Can Luc, la cocina de temporada de Bar Pimentel, y los bocadillos japoneses de Fry House.

Otros de los protagonistas serán La Focacceria Balmesina con sus crujientes focaccias, la venerada cocina peruana de Warike, los auténticos platos indios de Tandoor de la mano de los arroces Tilda, o los irresistibles bocados de Bien Kebab.

Las cervezas artesanas de Garage Beer y La Pirata serán los acompañantes perfectos para redondear la experiencia gastronómica.

También destaca la presencia de los frescos vinos de Lost Vines y el irresistible vermut Yzaguirre, dos bebidas a la altura para maridar la excelente oferta culinaria del festival.

A su vez, las recién inauguradas cremas catalanas de Sucre Cremat, los aclamados hojaldres de Morreig, o los dulces veganos de Tonka le darán un sabor irresistiblemente dulce al festival e irán muy bien acompañados por el café de especialidad de Nomad Coffee, que deleitará al público con sus aromas y sabores.

Como en cada edición, no faltará una variada oferta de talleres gastronómicos para todos los públicos. The Cupping Club guiará una cata de cafés dirigida a aquellos que debutan en el mundo del café de especialidad, de la mano de Smeg. Anjalina Chugani elevará el arroz con una sabrosa receta de curry plant based de la mano de los arroces Tilda, y no faltará el taller en el que elaborar cocktails sin alcohol con Lagom Somm, ¡entre muchos más!

A esto se suma un interesante debate sobre la importancia de las decisiones en el consumo, en la que participarán reconocidas voces del mundo gastronómico como Rafa Peña de Gresca, Alexis Peñalver de La Pubilla, Carla Gili de Olis Anècdota, Daniele Rossi de Slow Food y Rasoterra, y François de Halleux de Origo.

Los más pequeños también lo pasarán en grande, ya que el festival seguirá apostando por cuidar a las familias con el espacio chill out de juego libre coordinado por Mammaproof.

Y como es habitual, el festival programará una completa oferta de talleres infantiles. En el taller impartido por Arrela’t podrán aprender a cultivar verduras de temporada dentro de una calabaza y también disfrutarán mientras aprenden en el taller de estampación con temática otoñal de la mano de Federica Paván. Tampoco faltarán los ya clásicos talleres de Quesos de Suiza con el objetivo de despertar su curiosidad por los procesos artesanales del queso.

Además, en esta edición, celebramos la vuelta de uno de los clásicos del festival que siempre conquista a los asistentes: la degustación de las variedades de queso helvético de la mano de Quesos de Suiza.

La música estará presente a lo largo de las dos jornadas y DJ’s como Sonido Tupinamba y Miss Behaving le pondrán banda sonora a esta edición con temas llenos de ritmo, al más puro estilo All Those.

All Those Food Market es más que un festival: es un punto de encuentro para quienes aprecian la gastronomía de calidad y el trabajo de los artesanos en una fiesta con valores en la que se busca impulsar el consumo consciente.