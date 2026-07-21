El verano ya tiene destino fijo. VICIO, la marca especializada en smash burgers en España, vuelve un año más a Mas Sorrer para presentar la sexta edición de su ya icónico VICIO HOT SPOT. Porque hay sitios que simplemente entienden el verano, y Mas Sorrer es uno de ellos. Por eso, seis años después, sigue siendo el escenario perfecto para lo que VICIO hace mejor: buen rollo y, cómo no, la burger del momento. El espacio, completamente equipado, cuenta con una cocina de 80 m2 y un equipo de 11 personas listo para darte lo tuyo otro verano más.

“Mas Sorrer ya forma parte del verano de mucha gente, y eso es algo que no damos por hecho. Cada edición nos proponemos el reto de que quien vuelva sienta que ha mejorado, y que quien venga por primera vez entienda por qué la gente repite.”, afirma Oriol de Pablo, cofundador de VICIO.