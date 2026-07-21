El verano ya tiene destino fijo. VICIO, la marca especializada en smash burgers en España, vuelve un año más a Mas Sorrer para presentar la sexta edición de su ya icónico VICIO HOT SPOT. Porque hay sitios que simplemente entienden el verano, y Mas Sorrer es uno de ellos. Por eso, seis años después, sigue siendo el escenario perfecto para lo que VICIO hace mejor: buen rollo y, cómo no, la burger del momento. El espacio, completamente equipado, cuenta con una cocina de 80 m2 y un equipo de 11 personas listo para darte lo tuyo otro verano más.
“Mas Sorrer ya forma parte del verano de mucha gente, y eso es algo que no damos por hecho. Cada edición nos proponemos el reto de que quien vuelva sienta que ha mejorado, y que quien venga por primera vez entienda por qué la gente repite.”, afirma Oriol de Pablo, cofundador de VICIO.
Un verano con sabor a VICIO
Desde finales de junio hasta septiembre, VICIO HOT SPOT abre sus puertas de martes a domingo a partir de las 20:00h, con un ambiente pensado para no querer irse. Martes y domingos, hasta las 23:30h; miércoles y jueves, hasta la 01:30h; los viernes la fiesta se estira hasta las 02:30h; y los sábados, hasta las 04:30h.
Como cada año, la compañía mantiene intacta su esencia: smash burgers elaboradas con ingredientes de primera calidad, una técnica propia y una experiencia pensada para disfrutarse en cualquier lado. Una noche en Mas Sorrer, empieza y acaba con una buena burger. La protagonista este año es la bacon cheeseburger, el fichaje perfecto para recargar pilas después de esas tardes interminables de verano, acompañada de las míticas french fries de VICIO, las de siempre, las que nunca fallan.