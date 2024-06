Además, como parte del lanzamiento de ‘Pleasure Express’, Magnum ha creado una campaña de Out of Home en formato creativo 3D que estará disponible hasta el 24 de junio para invitar a viajar “donde te lleve el placer”. Una pieza en 3D que, al igual que el spot, representa un recorrido en tren que evoca un viaje por diferentes momentos , invitando a adentrarse en los universos de sus nuevos helados ‘Euphoria’, ‘Wonder’ y ‘Chill’. De nuevo, serás tú quien elija qué mundo explorar para deleitarte con capas de texturas y sabores extraordinarios.

Este año, conscientes de que ya no nos conformamos con un único sabor, y también de que el verano es el momento en el que más cosas hacemos —desde algunas más tranquis hasta otras más moviditas— Magnum, la conocida marca de helados, ha lanzado su nueva campaña ‘Pleasure Express’ para dar a conocer la gama más disruptiva y premium de Magnum hasta la fecha. Un repertorio de tres nuevos sabores que llegan para convertirse en una verdadera experiencia para nuestras papilas gustativas. Sus nombres son ‘Euphoria’, ‘Wonder’ y ‘Chill’ . Si no los conoces , apunta bien porque estos helados van a ser como la canción de verano que suena y se repite, una y otra vez, en todas las discotecas.

Otro sinónimo de verano, y de recuerdo de infancia, es ese momento de correr hasta la nevera de nuestras abuelas para dar con algo que no podía hacernos más ilusión: los helados. Sí, son la magdalena de Proust de la generación Z, porque es abrirlos y transportarnos directamente a esos ratitos de pringarnos hasta los codos.

El verano está cada vez más cerca, y el verano son las calitas de la Costa Brava, las montañas del norte de nuestro país, los pastos, las noches de verbena en tu pueblo natal bailando al ritmo de clásicos pop que no caducan. Pero el verano es también la época en la que nuestros hábitos cambian, se diluyen, nos sentimos más ligerxs y lo que en invierno se nos hacía un mundo, de pronto, parece mucho más sencillo con la claridad del sol reflejándose en las ventanas.

Para empezar tienes que saber que son tres propuestas bien diferenciadas y que tú mismx puedes probar según lo que te apetece en cada ocasión y el plan que tengas ese día. Ese es un punto fuerte a su favor, porque no todos los días te apetece un sabor intenso, hay veces que solo necesitas cosas frescas y ligeras. De hecho, la campaña representa un recorrido en tren que evoca un viaje por diferentes momentos, invitando a adentrarse en los universos de sus nuevos helados. ¿Te acuerdas de esos libros basados en “escoge tu propia aventura”? Pues bien, la cosa va por ahí. Vayamos sabor por sabor. Cada helado representa un momento distinto e igual de necesario. Los veranos empiezan de una manera, pero nunca sabes cómo acabarán.

Hay un momento del verano en el que lo quieres todo. Paseas por la playa y el sol brilla. La tarde acaba con un picnic improvisado que termina en una fiesta con gente que no conoces de nada. Si te descuidas, al día siguiente estás de viaje en autocaravana. Sí, ese perfil aventurerx que te encanta de ti mismx y que todxs llevamos dentro. Para ese momento de emociones y rutas desconocidas, hay también un sabor que puede acompañarte. Se trata de Magnum Wonder, un helado que te lleva a otro lugar. Su perfecta combinación de sabores evocará momentos de asombro y deleite, invitando a explorar lo extraordinario de cada situación. Una mezcla cautivadora de auténtico chocolate gold que combina almendras caramelizadas y un delicioso núcleo con sabor a dátil. Magnum Wonder ofrece un dulzor natural combinado con la suavidad del helado de panna para sorprender a los paladares más exquisitos.