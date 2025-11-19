Eat Wasted, el proyecto gastronómico de Copenhague que transforma pan rescatado en pasta artesanal, aterriza en Barcelona con un Friendsgiving muy especial. Por una sola noche, The Hoxton, Poblenou acogerá A Wasted Friendsgiving, una cena de platos a compartir, vino natural y un menú creado junto a colaboradores locales.
El evento forma parte de una experiencia simultánea que también tendrá lugar en Roma y Viena, contando en cada ciudad con amigos y proyectos afines a Eat Wasted. En Barcelona, la “Host” de la velada será Núria Ventura (@quarantatres), reconocida creadora de contenido gastronómico en la ciudad.
Manteniendo la filosofía de Eat Wasted, que combina creatividad culinaria y compromiso social, el evento destinará parte de la recaudación —en el caso de Barcelona, un 25%— a la Fundació Arrels, que trabaja acompañando a personas en situación de vulnerabilidad.
El menú llega de la mano del chef Marcos Sierra, quien, siguiendo la filosofía Eat Wasted, ha creado una propuesta mayoritariamente vegetariana, sabrosa y muy disfrutona, pensada para celebrar y compartir:
Entrantes
Ensalada de pera a la brasa y achicoria marinada
Radicchio · Castelfranco · Endivia · Vinagreta cítrica de mostaza
Plato principal
Wasted Pumpkin Pasta
Casarecce elaborados con pan rescatado, salsa de calabaza asada, salvia, mantequilla tostada y pangrattato
Postres
Crema catalana
Torrija con helado de vainilla
Detalles del Próximo Encuentro
Cuándo: 27 de noviembre de 2025 | 20:00 h
Dónde: The Apartment – The Hoxton, Poblenou – Av. Diagonal 205, Barcelona
Precio: 40 € por persona (incluye cena de tres pases estilo sharing y bebida —cerveza y vino—).
Entrada: Sólo con entrada previa. Disponible en Eventbrite.