The Hoxton se alía con EatWasted para un Friendsgiving de cero desperdicio

La cena se celebrará el próximo 27 de Noviembre en The Apartment, The Hoxton Poblenou, con plazas muy limitadas y el 25% de los beneficios del proyecto se donará a la Fundació Arrels de Barcelona

By Redacción CN
Eat Wasted, el proyecto gastronómico de Copenhague que transforma pan rescatado en pasta artesanal, aterriza en Barcelona con un Friendsgiving muy especial. Por una sola noche, The Hoxton, Poblenou acogerá A Wasted Friendsgiving, una cena de platos a compartir, vino natural y un menú creado junto a colaboradores locales.

El evento forma parte de una experiencia simultánea que también tendrá lugar en Roma y Viena, contando en cada ciudad con amigos y proyectos afines a Eat Wasted. En Barcelona, la “Host” de la velada será Núria Ventura (@quarantatres), reconocida creadora de contenido gastronómico en la ciudad.

Manteniendo la filosofía de Eat Wasted, que combina creatividad culinaria y compromiso social, el evento destinará parte de la recaudación —en el caso de Barcelona, un 25%— a la Fundació Arrels, que trabaja acompañando a personas en situación de vulnerabilidad.

El menú llega de la mano del chef Marcos Sierra, quien, siguiendo la filosofía Eat Wasted, ha creado una propuesta mayoritariamente vegetariana, sabrosa y muy disfrutona, pensada para celebrar y compartir:

Entrantes
Ensalada de pera a la brasa y achicoria marinada
Radicchio · Castelfranco · Endivia · Vinagreta cítrica de mostaza

Plato principal
Wasted Pumpkin Pasta
Casarecce elaborados con pan rescatado, salsa de calabaza asada, salvia, mantequilla tostada y pangrattato

Postres
Crema catalana
Torrija con helado de vainilla

Detalles del Próximo Encuentro
Cuándo: 27 de noviembre de 2025 | 20:00 h
Dónde: The Apartment – The Hoxton, Poblenou – Av. Diagonal 205, Barcelona
Precio: 40 € por persona (incluye cena de tres pases estilo sharing y bebida —cerveza y vino—).
Entrada: Sólo con entrada previa. Disponible en Eventbrite.