Una mesa —taula, en catalán— es un lugar pensado para compartir, para comer y para disfrutar. En el corazón del Born-La Ribera, esa idea toma forma en Taula Puntal, la nueva propuesta gastronómica de Espai Puntal. Inspirada en la tradición mediterránea y en los valores de las sidrerías y txokos vascos, Taula Puntal se presenta como una “mesa gastronómica de paisaje”: cada plato es una postal comestible, un fragmento de territorio que no solo celebra el producto, sino también su temporada y su capacidad de crear memoria.

El proyecto nace de la mano de Markel Cormenzana y Víctor Regás, fundadores desde hace cinco años del Bar Puntal, y desde principios de 2025 del Colmado Puntal. Los dos locales, junto con Taula, conforman Espai Puntal, un espacio en el Born-la Ribera que trabaja para transformar el sistema alimentario local desde la mesa. “Antes de restauradores, éramos vecinos, y sentíamos que necesitábamos devolverle al barrio la autenticidad que tanto lo caracteriza y que se ha perdido por culpa de la masificación turística”, explican. Con experiencia en innovación y economía circular, lideran un equipo de 16 personas —mayoritariamente mujeres— y confían la dirección gastronómica a las cocineras Guillermina Ianuzzi y Georgina Inglavaga.

El País Vasco toma protagonismo en la propuesta de Taula al entenderse la cocina como un relato compartido, una experiencia social y gastronómica donde compartir entre comensales —todos se sientan en la misma mesa, degustan los mismos platos y comen al mismo ritmo—, recuperando el espíritu colectivo del acto de comer. No obstante, el menú degustación de Taula Puntal se articula a través de los paisajes que rodean Barcelona: la huerta, el mar, la montaña y la conjunción mágica del mar y montaña.

La experiencia comienza con dos entrantes, para ir abriendo boca mientras se llena la Taula. A continuación, se empieza la cena conjuntamente con cinco platos que viajan del Montseny a las montañas de Ordal, del Moll del Rellotgeen la Barceloneta al Delta del Ebro o la Plana de Urgell. Entre ellos destacan: Pilpil de setas, Puerro láctico con pomelo y avellanas, Salmonete con suquet y patata, Txipirones mar y montaña con su tinta y arroz, y Ciervo con remolacha y manzana. Para cerrar, los sabores de la temporada se traducen en un Buñuelode higos y crema ligera de sus hojas, y el Flan de castañas.

“Queremos vivir 50 años”, afirman Regàs y Cormenzana, que conciben Taula Puntal como un proyecto a largo plazo, comprometido con el barrio, el producto local, el territorio y las personas que lo hacen posible.

La propuesta líquida acompaña y prolonga el relato gastronómico. La carta reúne unas 45 referencias de vinos de carácter mediterráneo, con protagonismo de proyectos locales, naturales y artesanos de Cataluña, el sur de Francia y otras zonas del Mediterráneo. La opción de maridaje permite recorrer el menú a través de copas que “hablan el mismo idioma”, elaboradas con identidad y respeto por el territorio. Los vinos conviven con refrescos y elaboraciones caseras, todos servidos con el mismo cuidado y coherencia que el resto de la experiencia.

Con capacidad para 22 comensales, el espacio de Taula Puntal ha sido diseñado íntegramente por su propio equipo: desde la estructura y la iluminación hasta los elementos decorativos, todos únicos. La vajilla artesanal, elaborada en talleres del barrio mediante procesos manuales, refuerza la conexión entre producto, territorio y experiencia.

El menú degustación se ofrece cada viernes y sábado a las 21h, en la Calle Carders, 17 (Born-La Ribera), por 48€, con opción de maridaje por 30€ adicionales. Fuera de horario de servicio, Taula Puntal se puede alquilar para eventos y comidas privadas.

Taula Puntal es la culminación de un camino. Una experiencia gastronómica y social que nace del Mediterráneo, dialoga con la cultura vasca y celebra lo esencial: el producto, el paisaje y las personas que los unen alrededor de unamesa.