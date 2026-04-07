Relleno, la marca de fast–pasta líder en España, da un paso adelante en su evolución, con el lanzamiento de un nuevo menú exclusivo para consumir en su local flaghsip de Barcelona. Este cambio marca un punto de inflexión en la manera de entender Relleno: más que un lugar de paso, se convierte en un destino para sentarse, compartir y disfrutar sin prisa. La fast-pasta sigue presente, pero ahora se disfruta distinto. A través de un nuevo menú, una nueva operativa y la incorporación permanente de los helados de El Gelat, creados por el reconocido Albert Roca, el servicio se vuelve más cálido, pausado y social.

En Barcelona, Relleno tiene, por ahora, el único local de la marca concebido desde su origen como un espacio “dine-in”. Sin embargo, hasta ahora había operado con una dinámica más cercana al fast casual, en línea con su servicio delivery de fast-pasta: los comensales hacían los pedidos en las pantallas, no había camareros y su tiempo en el local era más breve. Ahora, con esta nueva propuesta, Relleno activa plenamente el potencial del local, apostando por una experiencia más pausada, cálida y social, donde el protagonismo lo tienen, la mesa compartida, la cocina italiana y el gelato.

Un nuevo menú que pide sobremesa

La nueva oferta incorpora a su carta dos entrantes pensados para compartir y un nuevo plato de pasta perfecto para disfrutar sin prisa. Siguiendo la filosofía de Relleno, que ha testeado hasta 87 veces platos anteriores para alcanzar la perfección, estas nuevas incorporaciones están diseñadas al milímetro para ofrecer esta nueva experiencia. Entre las novedades se incluye: - Vitello tonnato: Roastbeef a baja temperatura con salsa tonnata, demi-glace y flores de alcaparra.

- Focaccia mortadella: Focaccia con mortadella, crema de ricotta y mascarpone y picado de olivas y piparras.

- Plin con sugo d’arrosto: Pequeños ravioli tradicionales del Piamonte, cerrados a mano, rellenos de tres tipos de asado. Se sirven con demi-glace intensa y fonduta de parmesano.

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