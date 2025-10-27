  1. planes
Oatly vuelve a hacerlo: llega a Madrid la segunda edición Oat Week

Siete días de experiencias, talleres y degustaciones en torno al universo de la avena

Oatly, la marca sueca pionera en bebidas de avena, regresa a la capital con la segunda edición de Madrid Oat Week: siete días de experiencias, talleres y degustaciones en torno al universo de la avena, junto a algunas de las cafeterías más top de la ciudad.

Tras el éxito de su primera edición, Oatly vuelve a conquistar Madrid con nuevas colaboraciones, bebidas exclusivas y actividades que combinan comunidad, sabor y diversión.

Aquí va un adelanto de lo que habrá cada día:

Lunes 27 de octubre

- Workshops – Latte Art by Oatly en La Marzocco Madrid (mañana y tarde). Sesiones formativas dirigidas por Roxana y Cristián en la academia de Marcos Zoya para aprender los fundamentos del latte art con Oatly Barista Edition.

- Happy Hour – but for mornings en Dopa Café, Land Patisserie, Botánica, Pum PumCafé y Oways Café. Degustaciones gratuitas de bebidas con Oatly hasta agotar existencias.

Martes 28 de octubre

- Signature drink by Oatly en BLU Coffee & Wine (Chamberí). Creación exclusiva de bebida con Oatly disponible solo durante la jornada.

Miércoles 29 de octubre

- Matcha + Avena en Jade Matcha Gallery.
- Signature Drink Creativa en Unfltrd Coffee. Degustación de creaciones exclusivas con Oatly hasta agotar existencias.

Jueves 30 de octubre

- Bebida del día en Pan y Pepinillos Café (Malasaña). Promoción del día con bebida Oatly como protagonista.
- Masterclass “Diseña tu bebida” en Dromme Kaffe House, con Libé. Taller de co-creación de bebidas con Oatly dirigido por Libé en colaboración con Dromme y Oatly.

Viernes 31 de octubre

- Signature drink by Oatly en Sood Coffee (Retiro). Creación especial con Oatly para promover bebidas vegetales.
- Cata de café + apertura de tostador en The Fix Roastery. Cata de café para celebrar apertura del nuevo local – tostador.

Sábado 1 de noviembre

- Social Run + Oatly Activation con Dromme × Lille Dromme. Social Run para crear comunidad y beber café al finalizar.

Domingo 2 de noviembre

- Signature drink by Oatly en Habits Coffee Haus (Salamanca). Incorporación de bebida exclusiva con Oatly en su carta por un día.
- Cata temática en Escala House (Chamberí). Cupping guiado con experiencia sensorial.

Madrid Oat Week 2025 te invita a probar, crear y redescubrir la avena en todas sus formas: talleres, degustaciones y colaboraciones repartidas por Madrid. Las bebidas gratuitas y las plazas para eventos son limitadas.