Oatly, la marca sueca pionera en bebidas de avena, regresa a la capital con la segunda edición de Madrid Oat Week: siete días de experiencias, talleres y degustaciones en torno al universo de la avena, junto a algunas de las cafeterías más top de la ciudad.
Tras el éxito de su primera edición, Oatly vuelve a conquistar Madrid con nuevas colaboraciones, bebidas exclusivas y actividades que combinan comunidad, sabor y diversión.
Aquí va un adelanto de lo que habrá cada día:
Lunes 27 de octubre
- Workshops – Latte Art by Oatly en La Marzocco Madrid (mañana y tarde). Sesiones formativas dirigidas por Roxana y Cristián en la academia de Marcos Zoya para aprender los fundamentos del latte art con Oatly Barista Edition.
- Happy Hour – but for mornings en Dopa Café, Land Patisserie, Botánica, Pum PumCafé y Oways Café. Degustaciones gratuitas de bebidas con Oatly hasta agotar existencias.
Martes 28 de octubre
- Signature drink by Oatly en BLU Coffee & Wine (Chamberí). Creación exclusiva de bebida con Oatly disponible solo durante la jornada.
Miércoles 29 de octubre
- Matcha + Avena en Jade Matcha Gallery.
- Signature Drink Creativa en Unfltrd Coffee. Degustación de creaciones exclusivas con Oatly hasta agotar existencias.
Jueves 30 de octubre
- Bebida del día en Pan y Pepinillos Café (Malasaña). Promoción del día con bebida Oatly como protagonista.
- Masterclass “Diseña tu bebida” en Dromme Kaffe House, con Libé. Taller de co-creación de bebidas con Oatly dirigido por Libé en colaboración con Dromme y Oatly.
Viernes 31 de octubre
- Signature drink by Oatly en Sood Coffee (Retiro). Creación especial con Oatly para promover bebidas vegetales.
- Cata de café + apertura de tostador en The Fix Roastery. Cata de café para celebrar apertura del nuevo local – tostador.
Sábado 1 de noviembre
- Social Run + Oatly Activation con Dromme × Lille Dromme. Social Run para crear comunidad y beber café al finalizar.
Domingo 2 de noviembre
- Signature drink by Oatly en Habits Coffee Haus (Salamanca). Incorporación de bebida exclusiva con Oatly en su carta por un día.
- Cata temática en Escala House (Chamberí). Cupping guiado con experiencia sensorial.
Madrid Oat Week 2025 te invita a probar, crear y redescubrir la avena en todas sus formas: talleres, degustaciones y colaboraciones repartidas por Madrid. Las bebidas gratuitas y las plazas para eventos son limitadas.