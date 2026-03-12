Bajo el lema “Cocina de mar y de fuego. De lonja y de brasa”, Nuara continúa consolidando su identidad como templo del producto fresco y de proximidad, donde la brasa - visible para el comensal - y la esencia mediterránea son protagonistas de una experiencia culinaria que conecta territorio, mar y temporada. Existe un instante muy concreto en el calendario gastronómico en el que el invierno empieza a despedirse y la primavera asoma tímidamente en el Mediterráneo. Es el momento en el que la huerta cambia, el mar ofrece nuevos matices y la luz transforma el paisaje. “Preludio a la primavera” es un homenaje a este instante concreto del calendario gastronómico.

El menú efímero podrá disfrutarse las noches de jueves a domingo, del 12 al 29 de marzo, ofreciendo a los amantes de la cocina mediterránea la oportunidad de disfrutar de una experiencia única, con ingredientes del Barcelonés que ponen en valor el producto de temporada y de mercado. Por 58€ podrás disfrutar del menú que incluye seis platos, bebida y café. Entre los protagonistas del Mediterráneo destacan la lubina de la lonja y las epia del litoral, que se darán de la mano con ingredientes de temporada del territorio como las alcachofas del Prat, los últimos calçots o los fresonesdel Llobregat. Una propuesta trabajada con sencillez y un profundo respeto por el producto, con el objetivo de potenciar al máximo su sabor natural. Para completar la experiencia, el menú puede combinarse con un maridaje diseñado por nuestro sommelier, Xavi Nolla, quien ha seleccionado vinos específicos para acompañar y potenciar los sabores del recorrido gastronómico.

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