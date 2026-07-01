Hace 15 años, el delivery Nomomoto nacía con la misión de llevar la filosofía gastronómica de Nomo a los hogares de Barcelona. Tras consolidarse en la ciudad condal y convertirse en una referencia del delivery gastronómico, el servicio dio el salto a Madrid en 2021, acercando también a la capital la particular combinación japo-mediterránea que define al grupo. Ahora, con motivo de su 15º aniversario, Nomomoto celebra esta trayectoria de la mano del artista Jorge Parra, creando dos ilustraciones para vestir las bolsas de delivery en una colaboración especial conmemorativa.
Lo que comenzó como una apuesta pionera de servicio a domicilio se ha convertido en uno de los pilares más importantes de Grupo Nomo, representando actualmente el 25% de su facturación. A lo largo de este recorrido, Nomomoto ha superado los 750.000 pedidos servidos entre Barcelona y Madrid, llevando a miles de hogares algunos de los platos que se han convertido en iconos de la marca, como el Omu Yakisoba, el Spicy Tuna Roll o la Bandeja Nomo Friends.
Quince años después, la compañía ha querido celebrar este largo recorrido a lo largo del que han construido una identidad propia basada en el encuentro entre dos culturas gastronómicas unidas por el respeto al producto y a la tradición, a través de un elemento que ha acompañado cada una de esas entregas: las bolsas de Nomomoto. Convertidas en uno de los elementos más reconocibles de la marca, serán ahora el lienzo sobre el que el artista Jorge Parra reinterpretará la historia, los valores y el universo cultural que han definido la evolución de la marca durante todos estos años.
La colaboración con Jorge Parra (también conocido como Monsieur Parra) surge precisamente de ese punto de encuentro entre culturas. El universo visual del artista dialoga de forma natural con la esencia mediterránea de Nomomoto a través de referencias al arte gráfico japonés, el teatro kabuki y distintos elementos del imaginario popular. El resultado son dos ilustraciones que combinan tradición y contemporaneidad, Oriente y Occidente, en una narrativa visual sofisticada, reconocible y profundamente ligada a la identidad de ambas marcas.
Jorge Parra, cuya obra destaca por reinterpretar elementos culturales y folclóricos desde una mirada contemporánea, encontró en este proyecto una oportunidad para explorar una conexión personal con Japón que le acompaña desde la infancia: “siempre he sentido una conexión muy especial con Japón. Desde pequeño conviví con referencias a su cultura en casa y, con los años, he podido profundizar en ella a través de viajes, el arte tradicional, la mitología o el cine. Para este proyecto me interesaba especialmente representar ese viaje simbólico entre Japón y el Mediterráneo, reflejando cómo Nomo ha sabido acercar la cultura gastronómica japonesa al público occidental sin perder su esencia”, explica el artista.
La narrativa visual de ambas ilustraciones toma como punto de partida el viaje metafórico que emprendieron los hermanos Molina-Martell cuando decidieron trasladar la tradición gastronómica japonesa a Barcelona en 2007 acompañados de su socio y chef del grupo, Naoyuki Haginoya. En la primera ilustración, una geisha surca el océano a lomos de un gran koi, portando una bolsa de Nomomoto y avanzando con determinación hacia nuevas costas, simbolizando el inicio de una travesía cultural y gastronómica que conecta dos mundos aparentemente lejanos.
La segunda ilustración representa la llegada al destino. En ella, un samurái guía el viaje hasta la Sagrada Familia, icono de Barcelona y símbolo de la ciudad donde abrió sus puertas el primer restaurante Nomo en el barrio de Gràcia y donde Nomomoto inició su andadura. Una imagen que sirve como metáfora del arraigo de la marca a la ciudad que la vio nacer y del camino recorrido durante todos estos años. Un camino con un reto claro “trasladar al delivery la misma experiencia que ofrecemos en nuestros restaurantes, garantizando que cada plato llegue en perfectas condiciones de temperatura, presentación y sabor”, explica Ignacio Lasarte, responsable de Nomomoto. ”Quince años después seguimos guiándonos por esa misma búsqueda de la excelencia, escuchando al consumidor, incorporando innovaciones y explorando nuevas formas de mejorar la experiencia sin perder nuestra esencia”.
Así, más de una década después de sus primeros envíos a domicilio, Nomomoto continúa evolucionando sin perder la esencia que impulsó su nacimiento: acercar la cocina japonesa de calidad a cada hogar. Esta colaboración con Jorge Parra no solo conmemora una trayectoria marcada por la innovación y la creatividad, sino que también refleja el espíritu de una marca que sigue encontrando nuevas formas de conectar la gastronomía, la cultura y el arte con sus clientes.