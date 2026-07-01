Hace 15 años, el delivery Nomomoto nacía con la misión de llevar la filosofía gastronómica de Nomo a los hogares de Barcelona. Tras consolidarse en la ciudad condal y convertirse en una referencia del delivery gastronómico, el servicio dio el salto a Madrid en 2021, acercando también a la capital la particular combinación japo-mediterránea que define al grupo. Ahora, con motivo de su 15º aniversario, Nomomoto celebra esta trayectoria de la mano del artista Jorge Parra, creando dos ilustraciones para vestir las bolsas de delivery en una colaboración especial conmemorativa.

Lo que comenzó como una apuesta pionera de servicio a domicilio se ha convertido en uno de los pilares más importantes de Grupo Nomo, representando actualmente el 25% de su facturación. A lo largo de este recorrido, Nomomoto ha superado los 750.000 pedidos servidos entre Barcelona y Madrid, llevando a miles de hogares algunos de los platos que se han convertido en iconos de la marca, como el Omu Yakisoba, el Spicy Tuna Roll o la Bandeja Nomo Friends.

Quince años después, la compañía ha querido celebrar este largo recorrido a lo largo del que han construido una identidad propia basada en el encuentro entre dos culturas gastronómicas unidas por el respeto al producto y a la tradición, a través de un elemento que ha acompañado cada una de esas entregas: las bolsas de Nomomoto. Convertidas en uno de los elementos más reconocibles de la marca, serán ahora el lienzo sobre el que el artista Jorge Parra reinterpretará la historia, los valores y el universo cultural que han definido la evolución de la marca durante todos estos años.

La colaboración con Jorge Parra (también conocido como Monsieur Parra) surge precisamente de ese punto de encuentro entre culturas. El universo visual del artista dialoga de forma natural con la esencia mediterránea de Nomomoto a través de referencias al arte gráfico japonés, el teatro kabuki y distintos elementos del imaginario popular. El resultado son dos ilustraciones que combinan tradición y contemporaneidad, Oriente y Occidente, en una narrativa visual sofisticada, reconocible y profundamente ligada a la identidad de ambas marcas.