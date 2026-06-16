Brownie celebra la apertura de su nuevo Brownie Club, ubicado en su tienda en la calle Hermosilla, con una acción especial dirigida a su comunidad. A partir de las 17:00h del 18 de junio, las primeras 100 personas que visiten la nueva cafetería podrán disfrutar gratuitamente de una bebida a elegir entre Strawberry Lemonade y Matcha Cloud, dos de las propuestas más representativas de su nueva carta.

Con esta apertura, la marca incorpora un nuevo concepto dentro de su tienda de Madrid, sumando una propuesta de cafetería diseñada para convertirse en un espacio de encuentro y disfrutar en la ciudad. El nuevo espacio ofrecerá una selección de bebidas originales e instagrameables, y propuestas gastronómicas pensadas para acompañar la experiencia Brownie Club y ampliar el universo lifestyle de la marca.