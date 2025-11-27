Con más de 10 puntos de venta en todo el territorio y un Comité Ejecutivo más afianzado que nunca, La Martinuca se ha consolidado como el vehículo perfecto para hacer eterna la tortilla española. Por ello, sigue dando pasos agigantados para conseguir su objetivo: llegar a Nueva York y representar al país desde un plato bien hecho que nos representa a todos .

Que La Martinuca se ha ganado el corazón y el paladar de todos los amantes de la gastronomía española es más que evidente. Tras presentar los nuevos sabores en marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Tortilla y dado su rotundo éxito, la marca que eleva al máximo la expresión de este producto tan nuestro ha creado tres nuevas tortillas para seguir deleitando durante este invierno a aquellos que disfrutan en torno a una mesa buscando experiencias que mezclan tradición y el sabor de siempre.

Para finalizar el año por todo lo alto, La Martinuca ha trabajado en tres nuevas tortillas que fusionan la tradición con la innovación, dando espacio a la intensidad mediterránea y la elegancia en estado puro.

Tortilla de pimientos: color, suavidad y equilibrio a fuego lento. Esta nueva receta destaca por su carácter luminoso y equilibrado. Los pimientos rojo, verde y amarillo se pochan lentamente hasta alcanzar una textura sedosa y se doran al final para potenciar su dulzura natural. El resultado es una tortilla vibrante, con suaves notas vegetales y un sabor fresco que invita a repetir. Como todas las creaciones de La Martinuca, está elaborada con diez huevos frescos gallegos pasteurizados y un kilo de patata frita en aceite de oliva virgen extra-arbequina.

Tortilla de sobrasada: la intensidad mediterránea más refinada. Por su lado, La Martinuca incorpora el alma balear a su recetario con una tortilla donde la sobrasada ahumada aporta profundidad y carácter. Su fusión con el huevo y la patata crea una mezcla melosa, cálida y ligeramente picante, que combina tradición y precisión técnica. Preparada con diez huevos gallegos pasteurizados y un kilo de patata frita en aceite de oliva virgen extra arbequina, esta propuesta llega para conquistar a los amantes de los sabores intensos.

Tortilla trufada: el aroma más envolvente de la temporada. La nueva tortilla de trufa se presenta como la opción más sofisticada de la temporada. Su cremosidad y su aroma envolvente —marcados por la inconfundible trufa negra— convierten cada bocado en un gesto de lujo natural. Una creación delicada y envolvente, fiel a la filosofía de La Martinuca y elaborada con diez huevos gallegos pasteurizados y un kilo de patata frita en aceite de oliva virgen extra arbequina.

En palabras de Pelayo Llavona, chef ejecutivo de La Martinuca: “Cada ingrediente es una joya. Lo tratamos con el cariño de quien sabe que trabaja con un símbolo del país. Venimos de la tradición, pero nuestro compromiso es mirar lo de siempre de otra manera, sin perderle el respeto. La respuesta a los lanzamientos de marzo nos confirmó que debíamos seguir escuchando a quienes nos eligen cada día. Queremos que cada tortilla sea una experiencia: algo que emociona, que se comparte y que conecta con lo que somos”.

Y estas tortillas no vienen solas. En las tortillerías de especialidad de La Martinuca — bares de siempre, afinados para el presente— la carta crece con platos que saben a casa. Recetas de toda la vida, hechas con calma, con producto honesto y con la ambición de quien quiere que lo cotidiano vuelva a emocionar.

Desde los clásicos que nunca fallan —ensaladilla impecable, torreznos D.O. Soria, tomate de temporada con su aceite— hasta los bocados para compartir con calma: gildas de Santoña, tostas, huevos mimosos, steak tartar o burrata con ibérico y pistacho. A esa base se suman los platos calientes que ya son sello de la casa: el pelayito de solomillo, los calamares con alioli, el bikini de sobrasada, las bravas, las croquetas de chorizo de León o los buñuelos de bacalao. Y según mande la temporada, callos, mollejas, caldo de cocido o una oreja a la plancha que sabe a bar de toda la vida. Para terminar, postres hechos sin prisa: tarta de queso, milhojas, flan o arroz con leche. La sobremesa de siempre, sin artificio.

Estos tres nuevos lanzamientos estarán disponibles en las tortillerias de especialidad de Justicia (C/ Barquillo 11) y Madnum (C/Méndez Álvaro 61) a partir del 27 de noviembre y podrán pedirse por la página web de la marca (lamartinuca.com) y Glovo a partir del 1 de diciembre.