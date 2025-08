ALL THOSE y FANGO se unen para crear ALL THOSE x FANGO, la nueva fiesta gastronómica y musical de Barcelona.

Y es que los días 20 y 21 de septiembre se celebrará en el recinto de la Plaza Monumental la primera edición de ALL THOSE x FANGO, la nueva fiesta de la gastronomía y la música de Barcelona.

ALL THOSE, siendo el festival gastronómico de referencia de la ciudad con más de 10 años de vida y 19 ediciones, aportará su experiencia en el mundo culinario para movilizar los mejores restaurantes y proyectos gastronómicos de Barcelona.

FANGO, por su parte, es la fiesta de los amantes de las últimas tendencias musicales que se celebra periódicamente desde el año 2017, y se encargará de programar un potente line up musical para que no falte el baile y la buena música durante ese fin de semana.

Tanto ALL THOSE como FANGO han nacido de la mano de emprendedores de la ciudad, dedicados a distintos ámbitos pero con un importante valor en común: la calidad de sus propuestas, cuidadas hasta el último detalle. Ahora, han encontrado la perfecta sintonía para crear este nuevo proyecto juntos.

ALL THOSE x FANGO será la cita para celebrar la vuelta a la ciudad tras el verano y reencontrarse con los amigos en una propuesta muy atractiva.

Asistirá una selección de los mejores restaurantes de la ciudad con sus irresistibles propuestas de street food, como las deliciosas focaccias de Focacceria Balmesina, los exquisitos platos de Lamun Cuina Thai o la sabrosa cocina mexicana de Piñata Cantina. Tampoco faltarán Bodega Santo Porcello con sus paninis de auténtico embutido italiano o Fat Barbies y sus suculentas carnes hechas en la parrilla.

La edición también contará con una cuidada selección de dulces y helados con proyectos como los sorprendentes helados de delaCrem, los espectaculares cheesecakes de Jon Cake o las delicias plant-based y sin gluten de Gaia’s Garden. Estas propuestas para los más golosos irán perfectamente acompañadas de los cafés de especialidad de Nomad Coffee.

El festival contará con más de 7 actuaciones por día de los mejores artistas emergentes de la ciudad, tanto grupos musicales en directo como DJ sets. Asimismo, el evento también se completará con varias originales iniciativas para incentivar la socialización entre los asistentes.

Con una asistencia media prevista de más de 10.000 asistentes, se espera que ALLTHOSE x FANGO se convierta en uno de los eventos de referencia de la ciudad de Barcelona.

Entrada anticipada disponible a través del siguiente enlace.