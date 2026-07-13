Kevabrö, el kebab más auténtico de Barcelona, inaugura su tercer local en la ciudad en poco más de un año. Ubicado en el barrio de la Sagrada Familia, frente al recinto del hospital de Sant Pau, esta novedad se une a los dos restaurantes que ya tiene la marca, en Plaça del Doctor Letamendi y en Carrer Creu Coberta, en el barrio de Sants. Con esta apertura, sus fundadores quieren continuar expandiendo su universo creativo y la comunidad que forma parte de él para preservar la esencia del kebab de calidad. La idea, que nació de un meme, se ha convertido en todo un movimiento y ya cuenta con más de 350 mil kebabs vendidos en 14 meses. Con servicio en restaurante y delivery, Kevabrö vende 14 toneladas de carne al mes y cuenta con una tasa de repetición del 80%. Su best seller, el kebab Berlín, se ha pedido ya 113 mil veces. En este contexto, la marca prevé cerrar 2026 con un total de cinco locales en Barcelona y llegar en 2027 a ciudades como Madrid, Londres, París o Dubai. “A todo el mundo le gusta el kebab, pero no quieren que les siente mal. Por eso no intentamos reinterpretarlo, sino ser fieles a su cultura y traer la autenticidad del producto a Barcelona. Y hemos podido conseguirlo gracias a viajar a Turquía, Berlín o Líbano, la cuna del kebab y del shawarma, para crear recetas sencillas con producto fresco, carne de proximidad de la más alta calidad, pan horneado al momento y salsas caseras”, cuenta Samu Catalán, cofundador de Kevabrö.

Kevabrö abraza la auténtica esencia del kebab

Bajo el lema: “Make Kebab Sucio Again”, Kevabrö defiende que para comer y disfrutar est eplato de verdad, hay que mancharse. Con una carta sencilla y sin pretensiones, la marca abraza los sabores clásicos y propone escoger entre el formato OG Ahmed, receta proveniente de la cocina de tradición libanesa, o el Berlín, el kebab tal y como lo conocemos en Europa, importado de Turquía. También se elige el pan: Dürum, en forma de rollo, amasado y horneado en el local a diario, o el Döner, más parecido a un bocadillo. Sus dos trompos de carne cocinan ternera de Girona, raza blake angus y cap de mort, cortados a filetes y sin grasa añadida, y contramuslo de pollo nacional. Ambas recetas se acompañan también de vegetales provenientes de cultivo de cercanía. Se acompañan de sus imprescindibles salsas, que se elaboran de forma casera a diario en sus restaurantes a base de hummus elton y melaza de granada o salsa de yogur con hierbas frescas. Además, con motivo de la apertura de su segundo restaurante, en el barrio de Sants,Valentín, uno de los cofundadores, experto en producto, incorpora el concepto del pollo Tandoori, receta creada por él mismo tras visitar años atrás el único restaurante estrella Michelín de cocina india en Europa. La carta se completa con los bowls sin pan, con diferentes combinaciones, o al gusto, y también tienen la opción vegetariana, con falafel. Dos postres contundentes ponen fin a la propuesta: la baklava de pistacho y el pistacho cheesecake chocolate Dubai.

Un universo en expansión