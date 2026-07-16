Jacqueline, el restaurante situado en el corazón de Barcelona en el que degustar un auténtico festín mediterráneo, presenta su nuevo plato del mes de julio: salmorejo andaluz acompañado de una picada de jamón ibérico debellota.
Con la llegada de las altas temperaturas, el restaurante incorpora a su propuesta gastronómica una receta fresca y ligera, que recupera uno de los platos más representativos de la cocina andaluza. Su textura cremosa y su sabor se acompañan con el toque suave del jamón ibérico de bellota, aportando un contraste al conjunto.
El nuevo plato estará disponible solamente durante el mes de julio y podrá degustarse exclusivamente durante el servicio de cenas, convirtiéndose en una opción ideal para comenzar las noches de verano en Barcelona. Con esta propuesta, Jacqueline continúa apostando por una cocina mediterránea basada en la tradición, adaptando su carta a cada temporada.