Jacqueline, el restaurante en el corazón de Barcelona en el que degustar un auténtico festín mediterráneo, ha vuelto este fin de semana al Circuit de Barcelona-Catalunya con su Pit Lane Lounge, un espacio que, tras agotar entradas en su primera edición, se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro más exclusivos del Gran Premio de España. Durante el fin de semana, el espacio ha recibido a reconocidos creadores de contenido y artistas tales como Biel Juste (Twojeys), Lucía Rivera o Daniela Aldana, que no han querido perderse la experiencia desde el privado de Jacqueline.

Ubicado en una de las posiciones más privilegiadas del circuito, directamente sobre la línea de salida, el Lounge, diseñado por Babart Studio, ofrecía vistas directas sobre la parrilla y las primeras curvas. La terraza se encontraba elevada sobre la línea de meta incluía un DJ set para amenizar las horas, así como una variada y exclusiva oferta gastronómica además de dos pantallas gigantes LED de cuatro metros cuadrados.

Precisamente la oferta gastronómica ha sido uno de los grandes protagonistas del fin de semana, con un ronqueo de atún rojo en directo de la mano de Arrom y servido posteriormente por el chef del restaurante, carne a la parrilla de la mano del chef ejecutivo de Casa Maca Ibiza, ostras, caviar, jamón ibérico cortado a mano, helados de autor de DelaCrem y coctelería de la casa Jacqueline. La experiencia además contó con una programación musical también a la altura marcada por la actuación de DJ’s internacionales y un show flamenco en directo.

“La experiencia del año pasado fue increíble, pero sabíamos que había mucho potencial en esta activación y que Jaqueline podía ofrecer una experiencia mucho mejor. Hemos trabajado mucho para poder diseñar una propuesta gastronómica y de ocio de primer nivel, que estuviera a la altura de un circuito y una prueba tan legendaria como el Gran Premio deEspaña” ha señalado Toni Cano, socio de Jaqueline. Además, Cano ha añadido que “creo que este año hemos podido demostrar el nivel de eventos que sabemos organizar. Tenemos ilusión y ganas de cara al futuro, creemos que nuestra creatividad y potencial de producción no tiene fronteras”.