El próximo 20 de mayo, Alegal acogerá en Valencia una colaboración con aforo limitado (50 pax) junto a Smoked Room, en un encuentro que une dos de los conceptos del universo gastronómico de Dani García. La cita trasladará el espíritu del Fire Omakase de Smoked Room al contexto de Alegal, un proyecto creado por y para Valencia donde la gastronomía, el diseño y la cultura conviven en un mismo espacio sin normas predefinidas. Con un precio de 250€ por persona, la propuesta se concibe como un recorrido gastronómico que profundiza en el lenguaje del fuego y el humo —señas de identidad de Smoked Room— en diálogo con la visión abierta, el producto y la estacionalidad que definen Alegal. El menú se articula como una narrativa progresiva que evoluciona desde la sutileza hacia la intensidad, combinando elaboraciones de gran precisión técnica con una puesta en escena profundamente sensorial.

El recorrido se abre con elaboraciones de frescura precisa como las quisquillas de Motril con mantequilla tostada y yuzu kosho o el hamachi con esencia de tomate asado y yuzu. A continuación, aparecen elaboraciones de mayor complejidad como el tomate nitro de anguila ahumada con gel de pimiento asado y ajo blanco malagueño, o la cigala no sakemushi con mayonesa a la brasa, donde el fuego comienza a desplegar su carácter más matizado. A medida que avanza la experiencia, el menú profundiza en la intensidad con el galete de atún rojo a la brasa con jugo de rabo de cerdo y caviar, antes de alcanzar su punto álgido con la codorniz engrasada ahumada en caliente con jugo especiado y nabo daikon encurtido, y el wagyu de Kagoshima A5 a la brasa con soja de 34 años y wasabi fresco. El cierre dulce prolonga la narrativa con elaboraciones como las lías de sake y vainilla, o el chocolate con miso y ahumados, manteniendo la coherencia del lenguaje del fuego incluso en el terreno del postre.