Barcelona está repleta de restaurantes. Muchas veces, tardamos más en elegir a dónde ir que en disfrutar en sí de la experiencia. Nosotras, que hemos visitado un sitio ideal para irte de cita con tu pareja o tus amigas, te traemos hoy una recomendación de las que puedes regalar o autoregalarte. Apunta en tu check list porque merece la pena.

Su nombre es Fukamura, un pequeño restaurante japonés que durante años fue una taberna de culto en el Eixample y que ahora ha dado un salto de gigante al ofrecernos algo que no pasa desapercibido: un espacio Omakase exclusivo, con una barra para solo seis comensales.

El restaurante lo tiene todo: una experiencia original, íntima y de la mano del chef Daisuke Fukamura, que siempre recibe a sus comensales con una enorme sonrisa. Con sus manos, el cocinero prepara para cada cliente un menú degustación de 14 a 15 platos servidos en directo por un precio de 95 euros. Y es que, por si no lo sabías, el concepto Omakase está ganado peso entre los amantes de la gastronomía. La palabra japonesa omakase significa “me pongo en tus manos”. Desde luego, ponerse en las manos de este chef nacido en Tokyo es todo un placer.

“Siento que ha llegado el momento de cocinar como realmente quiero. Sin carta, sin prisas, con total libertad y con el mejor producto posible”, explica Daisuke Fukamura, chef y alma del proyecto. Antes de abrir su propio local, depuró su técnica como sushi man en Koy Shunka, (el japonés con estrella Michelin), y trabajó en otros lugares de referencia como Espai Kru (con los hermanos Iglesias) o en Shibui, (refugio de estrellas del Barca y otros famosos).