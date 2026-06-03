El plantel de la expedición de la selección de fútbol para una competición es muy diverso. Están las figuras obvias: los 26 futbolistas y el entrenador, el segundo entrenador y el entrenador de porteros. También los preparadores físicos, los analistas de rendimiento y los scouts que estudian a los rivales. Otras en la sombra son igual de importantes: el médico de la selección, los fisioterapeutas, los readaptadores físicos, los nutricionistas o los psicólogos deportivos. Y unos imprescindibles de los que se habla menos de lo que se debería hablar: el director de la delegación, los utilleros, el jefe de prensa o el chef. Y sin embargo en esta lista no están todos, ya que una figura permanece casi siempre en el olvido. Y esto nos lleva a una revelación que a nosotros también nos ha pillado por sorpresa: ¿os acordáis de todos esos carteles de “falta alguien en la selección” que hemos estado viendo por Madrid y Barcelona estas últimas semanas? Pues después de tantísimo misterio y de tantísima teoría ya sabemos lo que se esconde detrás: Hellmann’s está buscando al mayonesero oficial de la selección para ofrecerle un regalo espectacular. Y sí, podrías ser tú. O tu colega que tanto controla de mayonesas. Un homenaje a una figura presente en todos los hogares durante los días de partido y que merece formar parte de La Roja este verano. ¿Que por qué lo merece? Pues porque sin ella el ritual está incompleto.

La importancia del mayonesero del grupo

Los futbolistas tienen sus rituales. Lo de entrar al campo dando un saltito. Lo de no pisar los escudos. O lo de besar el césped nada más entrar al terreno de juego. Pero los espectadores también Piensa en todas esas cosas pequeñas pero de incalculable valor que están siempre ahí cada vez os juntáis en una casa para ver el fútbol. Desde la porra de resultados al momento del himno y pasando por las quejas del que siempre dice que la tele está muy baja, las anécdotas de quien pasa del fútbol pero quiere pasar un rato en familia y la mayonesa del mayonesero por excelencia del grupo que eleva el sabor de esas croquetillas, esos fingers de pollo y esta tortilla que tan poco duran sobre la mesa. Clásicos. Sí, el mayonesero oficial, el que pone la salsa, el que hace del picoteo una experiencia culinaria top, es una figura indispensable en tu grupo de amigos, pero también en una expedición como la de este verano. El mayonesero es sabio. El mayonesero es infalible. El mayonesero es alegría. ¿Cómo convertirte en el oficial de la selección? Pues el nombramiento tendrá lugar a través de un sorteo. Participar es sencillo: seguir a la marca en redes, comentar cuál de las Hellmann’s es tu fav y mencionar a esa persona que llevarías contigo. Tu pinche de confianza. ¿Te llevas al que suele ayudarte con el picoteo? ¿O al que siempre mantiene la buena vibe incluso cuando hay pique porque el árbitro pitó un penalti?

¿Y si resultas elegido como mayonesero oficial?