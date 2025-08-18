En Barcelona hay muchos restaurantes italianos, pero pocos tienen tan claro el concepto como Gloria Osteria. Ubicado en el número 86 de Enric Granados, el local renace con fuerza de la mano del grupo Big Mamma. ¿La propuesta? Cocina italiana bien ejecutada, espacio visualmente impactante y una experiencia cuidada hasta el mínimo detalle.

Un espacio pensado para vivirlo

La experiencia empieza nada más cruzar la puerta: un pasillo, una coctelería y salas que desembocan en un salón espectacular, con techos altos, sillones de terciopelo, cocina a la vista, una lámpara de Murano de cuatro metros y columnas forradas de espejo. Una decoración maximalista y con criterio, dónde lo que podría parecer exceso, funciona. Todo está pensado para generar atmósfera, no solo para llamar la atención. Es el tipo de lugar perfecto para una cena especial, una cita importante o un reencuentro con amigas que merece celebrarse.

Carta italiana y ambiente italiano

La cocina, dirigida por los chefs Daniele Tasso y Gilberto Renna, mantiene el alma de la tradición italiana con un punto de sofisticación. En nuestra visita, nos guiaron con recomendaciones desde el primer momento. La carta invita a compartir antipasti y dejarse llevar por pastas y carnes contundentes. Entre los entrantes, destacaron: - Prosciutto di Parma e lonzardo: embutidos de altísima calidad, cortados finos, con sabor y textura impecables. - Tonno tonnato: cortes de atún Balfegó con salsa tonnata, soja y alcaparras. Sutil y sabroso a la vez. De principales: - Casoncelli al bogavante: pasta rellena de marisco, salteada en beurre blanc y rematada con tartar de gamba fresca. - Corona ibérica: carne cocinada al punto, tierna y sin artificios, acompañada de su propio jugo. Todo acompañado por una carta de vinos italianos extensa, bien explicada y muy intuitiva, incluso para quien no es experto.

Otro gran acierto es su equipo: personal atento y formado. Desde adaptaciones del menú por alergias, hasta el detalle de cómo presentar cada plato o vino. El ambiente general es relajado, con iluminación tenue y velas reales en las mesas. La música —en nuestro caso, una selección suave con tintes italo-disco— aporta sin distraer. Todo el local está orientado a que puedas conversar sin prisas y disfrutar de lo que tienes delante.

¿Es para todos los días? No. ¿Vale la pena? Sip

Gloria es un lugar pensado para ocasiones que quieres recordar y aunque el grupo Big Mamma tiene claro que el envoltorio importa, lo más importante —el fondo— está resuelto con solidez: recetas fieles a la tradición.