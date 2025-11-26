Este 26 de noviembre, las emblemáticas Cavas Freixenet se han convertido en el escenario de una cena multisensorial creada por Deleito y Freixenet, donde gastronomía, música y narrativa se fusionan para dar forma a una experiencia única diseñada para la nueva generación de creadores de contenido. Bajo el concepto “No es una noche más, es La Noche”, esta cita ha reunido a un grupo selecto de influencers, perfiles culturales y voces creativas que destacan por su sensibilidad y su forma particular de ver el mundo.

“Hoy más que nunca, celebrar es un acto de creación. Esta alianza con Freixenet no busca simplemente acompañar una copa de cava con una buena cena, sino proponer una nueva forma de narrar lo que significa compartir: desde el sabor, sí, pero también desde la emoción, la estética, el arte y el asombro”, explica el Director General de Deleito, Rai Recoder. ”Freixenet siempre ha sido sinónimo de celebración y hoy nuestra marca va más allá del momento brindis, ya que hay pequeñas ocasiones en el día a día que merecen ser celebradas disfrutando de una copa. En esta ocasión celebramos junto a Deleito, con una propuesta que habla el lenguaje de una nueva generación. Creemos que la verdadera innovación está en diseñar experiencias que sintamos como irrepetibles. Que dejen huella. Que no puedan contarse sin haberlas vivido.”, añade Maria Chiara Marchetti, Directora de Marketing España de Grupo Freixenet.

Una narrativa que se vive con los cinco sentidos

Una celebración íntima, estética y sensorial que invita a explorar el arte de contar historias a través de los sabores, los sonidos y las emociones.

Los asistentes disfrutaron de una cena elegante e íntima en el entorno histórico de las Cavas Freixenet. Cada plato se ideó para provocar una reacción, abrir conversación y despertar el paladar en maridaje con una selección exclusiva de cavas Freixenet, símbolo de tradición, sofisticación y carácter. Más allá del menú y la música, la velada consolida una tendencia creciente en Cataluña: experiencias gastronómicas que integran arte, territorio y narrativa. En este caso, Freixenet y Deleito muestran cómo un producto patrimonial, el cava, puede dialogar con lenguajes actuales para generar nuevas formas de celebrar. Elafris añade la capa final: una interpretación que hizo que la noche se viviera, literalmente, con el oído y con el paladar. La noche en Freixenet no es solo una cena, sino un recordatorio de cómo la cultura puede transformar el acto de compartir en algo más profundo. Es la unión de dos marcas con lenguajes distintos que convergen en un mismo objetivo: provocar, inspirar y conectar desde lo auténtico. Porque cuando un territorio se escucha, en una guitarra, en una voz, en una copa... también se comprende mejor. Y quizás ese sea el verdadero arte de celebrar hoy: convertir cada experiencia en una historia que nos conecta con lo que somos. El menú se compuso de tres hamburguesas gourmet diseñadas por Deleito, cada una maridada con una cuidada selección de cavas Freixenet, resaltando la versatilidad y sofisticación de la marca en el arte del maridaje. Cada creación gastronómica se acompaña por una interpretación musical en directo a cargo del Dúo Elafris, estableciendo un diálogo sensorial entre los sabores y la música que refuerza la dimensión emocional de la experiencia:

- Pollo BBQ se maridó con ”L’abril” de Enric Morera y el cava Freixenet Elyssia Pinot Noir. Una pieza ligera y luminosa que evocó la frescura de los primeros días de primavera, en sintonía con la sensación fresca, ligera y vibrante que transmitió la burger. - Carbonara Trufada encontró su eco emocional en ”Ständchen” de Franz Schubert y el cava Freixenet Cordón Negro. Una obra cargada de melancolía y esperanza, cuyo carácter dramático y elegante reflejó la intensidad y sofisticación del sabor de esta propuesta gastronómica a base de trufa y huevo. - Burgerfoie se acompañó de ”Bachianas Brasileiras Nº5” de Heitor Villa-Lobos y el cava Freixenet Elyssia Gran Cuvée. Una pieza que fusionó la tradición clásica con la riqueza melódica brasileña, reflejando a la perfección la singularidad, la elegancia y el misterio de esta burger de inspiración tartar.

Esta cuidada selección musical amplifica la percepción de los sabores y convierte cada plato en una experiencia multisensorial completa, donde la gastronomía, el cava y la música se entrelazan en una misma narrativa. El dúo Elafris ha sido el encargado de poner banda sonora a la noche con una actuación en directo que combina ópera y arte escénico contemporáneo y acompaña la narrativa gastronómica de la velada. Elafris es un dúo musical formado por la soprano Lily Holzman y la guitarrista Legna Tabares, nacido en el Conservatorio Liceu de Barcelona. Su propuesta artística fusiona la tradición lírica con una sensibilidad contemporánea, combinando repertorio clásico con piezas de distintas épocas y estilos. Han participado en experiencias inmersivas donde la música se integra como parte de una narrativa sensorial, consolidando su presencia en eventos que conectan arte, gastronomía y emoción. En esta ocasión, interpretarán una selección de obras de Enric Morera, Franz Schubert y Heitor Villa-Lobos, elegidas en diálogo con los sabores del menú. El nombre Elafris, que significa luz en griego, representa su vocación de transmitir claridad, belleza e inspiración a través de cada actuación.

Momentos imprevisibles y estética de lujo