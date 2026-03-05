Con motivo del Día Internacional de la Tortilla , el próximo 9 de marzo , la marca presenta tres nuevas tortillas que amplían su propuesta culinaria y celebran la diversidad gastronómica del territorio. Tres recetas desarrolladas bajo los mismos estándares técnicos que definen su modelo.

Víctor Naranjo , CEO de La Martinuca, explica: “La tortilla tiene un recorrido infinito. Nosotros solo queremos demostrar que lo cotidiano puede ser extraordinario cuando se hace con rigor y sensibilidad. Que venir a por una tortilla sea tan natural como quedar para un vino.”

Impulsando esta categoría, la marca mantiene tres pilares fundamentales: respeto por la tradición, excelencia técnica y especialización monoproducto. La tortilla no es un complemento; es el centro de la experiencia .

La tortilla española atraviesa un momento de especial protagonismo. Lo que durante años fue un clásico cotidiano, hoy se reivindica como símbolo cultural y gastronómico. En este contexto, La Martinuca ha contribuido a profesionalizar y poner en valor este icono a través de su modelo de Tortillería de Especialidad .

Por su parte, el chef ejecutivo Pelayo Llavona destaca que “cada tortilla se trabaja con exactitud. Buscamos que cada ingrediente acompañe al huevo y la patata sin eclipsarlos. La identidad está en el equilibrio”.

Cada lanzamiento responde a una forma distinta de disfrutar la tortilla, pensada para momentos y perfiles diversos, pero con un mismo objetivo: elevar la sencillez a través del rigor.

• Tortilla de calabacín

Una propuesta fresca y equilibrada. El calabacín aporta una textura suave que acompaña el punto cremoso del huevo, dando como resultado una versión ligera pero con carácter.

• Tortilla de chistorra

Profunda y expresiva. La chistorra ibérica de bellota introduce un contraste sabroso que conecta con la tradición de barra y con el placer de compartir.



• Tortilla de queso y cebolla confitada

Fundente y envolvente. El queso aporta intensidad y la cebolla un contrapunto sutilmente dulce. Una combinación pensada para quienes entienden la tortilla como capricho.

En La Martinuca la tortilla no acompaña: preside la mesa. Se comparte, se corta en el centro, se comenta el punto. Es la excusa para alargar una sobremesa o improvisar un plan.

Sus espacios de Madnum y Barquillo en Madrid, y Cánovas en Valencia, se han consolidado como puntos de encuentro donde la tradición convive con una estética limpia y contemporánea. La experiencia se completa con una selección cuidada de vinos y café de especialidad de Toma Café.