· Víctor Ródenas, chef con experiencia en Via Veneto, DiverXO y Roca Moo, lidera una propuesta más personal tras el éxito de Maleducat
· La bodega, cuidadosamente seleccionada, ofrece una carta de vinos de corte clásico, con referencias de La Rioja, Ribera, Champagne y Borgoña
· Con un interiorismo tradicional y toques eclécticos, Casa Fiero es un refugio gastronómico honesto, pensado al detalle para ofrecer una experiencia auténtica, acogedora y con personalidad
En el corazón del Eixample barcelonés, en la calle Londres 89, nace Casa Fiero, un restaurante pensado para compartir momentos en torno a la mesa, donde el producto y la sencillez son los pilares de una cocina honesta y sin artificios. Aquí, el cliente ocupa el centro de la experiencia, en un espacio que invita a disfrutar sin prisas.
Se trata del nuevo proyecto del chef Víctor Ródenas junto a los hermanos Marc e Ignasi García y Xavier Moragas, quienes, tras consolidar su identidad gastronómica con Maleducat, presentan ahora una propuesta más personal, íntima y emocional, donde cada detalle refleja la evolución y madurez del chef.
Con una carta con actitud y oficio, Casa Fiero pone sobre la mesa una cocina que se mueve entre lo popular y lo sofisticado, sin dejar atrás el carácter ni la complejidad del sabor. Ródenas, formado en algunas de las cocinas más influyentes del país, ha encontrado en este nuevo espacio un lugar perfecto para expresar su visión más sincera.
“Casa Fiero nace con la idea de que vivas la experiencia a tu manera, jugando con la carta según te apetezca. En Casa Fiero, el protagonista eres tú. Un lugar donde la cocina de producto y mercado marca el ritmo, pensado para compartir momentos alrededor de platos bien elaborados, una copa de vino o un cóctel.” explica Víctor.
La carta de Casa Fiero es fija pero dinámica, enriquecida con sugerencias fuera de carta que varían según la temporada y la creatividad de la cocina. En ella conviven platos sencillos como la Ensaladilla o las Bravas con propuestas más elaboradas, como un pescado entero a la brasa o un Rib-eye para compartir. Entre los imprescindibles destacan el Steak tartar con oreja, el Crudo de ventresca, las Navajas, las Ostras y los Fideos a la cassola.
La propuesta líquida de Casa Fiero apuesta por una carta de vinos más clásica, combinando etiquetas de prestigio con referencias de pequeños viticultores y producciones limitadas. La selección incluye grandes casas y bodegas icónicas, con opciones para todos los gustos y ocasiones, y precios que van desde los 20€ hasta exclusivas botellas de 400€. “Intentamos ofrecer un abanico completo de regiones, uvas y perfiles, haciendo hincapié en vinos y zonas cercanas para que el cliente disfrute de una experiencia diversa”, explica Marc.
A esta oferta se suma una línea de coctelería clásica, con recetas tradicionales actualizadas que equilibran lo familiar con un toque contemporáneo, en sintonía con el concepto del restaurante.
El interiorismo de Casa Fiero, diseñado por Cristina Carulla Studio, busca crear un ambiente íntimo, cálido y atemporal, combinando tradición y modernidad en un lujo relajado. Elementos clásicos como la barra central y los acabados en espejo se fusionan con detalles contemporáneos y toques eclécticos, mientras que materiales como azulejos y cromados, junto a una paleta de colores cálidos, aportan luminosidad y sofisticación sin ostentación. El mobiliario, pensado para la comodidad, invita a los comensales a sentirse como en casa, en un espacio acogedor y sin pretensiones.
La distribución facilita una experiencia fluida y cómoda, destacando una barra como punto focal. La iluminación cálida, adaptada a diferentes momentos del día, contribuye a crear una atmósfera acogedora que refuerza la propuesta gastronómica del chef Víctor Ródenas, en la que tradición y modernidad se entrelazan en cada detalle. Además, Casa Fiero integra la bodega y la coctelería de forma visual y funcional, permitiendo a los clientes conectar con la calidad de los productos. Elementos decorativos personales y piezas de arte aportan personalidad y un carácter único al espacio, diferenciándolo dentro de la oferta gastronómica de Barcelona.