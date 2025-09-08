· Víctor Ródenas, chef con experiencia en Via Veneto, DiverXO y Roca Moo, lidera una propuesta más personal tras el éxito de Maleducat

· La bodega, cuidadosamente seleccionada, ofrece una carta de vinos de corte clásico, con referencias de La Rioja, Ribera, Champagne y Borgoña

· Con un interiorismo tradicional y toques eclécticos, Casa Fiero es un refugio gastronómico honesto, pensado al detalle para ofrecer una experiencia auténtica, acogedora y con personalidad

En el corazón del Eixample barcelonés, en la calle Londres 89, nace Casa Fiero, un restaurante pensado para compartir momentos en torno a la mesa, donde el producto y la sencillez son los pilares de una cocina honesta y sin artificios. Aquí, el cliente ocupa el centro de la experiencia, en un espacio que invita a disfrutar sin prisas.

Se trata del nuevo proyecto del chef Víctor Ródenas junto a los hermanos Marc e Ignasi García y Xavier Moragas, quienes, tras consolidar su identidad gastronómica con Maleducat, presentan ahora una propuesta más personal, íntima y emocional, donde cada detalle refleja la evolución y madurez del chef.

Con una carta con actitud y oficio, Casa Fiero pone sobre la mesa una cocina que se mueve entre lo popular y lo sofisticado, sin dejar atrás el carácter ni la complejidad del sabor. Ródenas, formado en algunas de las cocinas más influyentes del país, ha encontrado en este nuevo espacio un lugar perfecto para expresar su visión más sincera.