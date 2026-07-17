Después de su llegada al Eixample, con total foco en el producto, Casa Antonio, el nuevo bar-bodega gastronómico de Barcelona, ha dado un paso más en su propuesta de barra con una nueva carta de cócteles que tienen un innovador ingrediente común: el vino. Seis creaciones servidas desde tirador, estilo taberna y a un precio de 7,9€, pensadas para acompañar el vermut, alargar la sobremesa o terminar el día entre platillos.

El vino, en su versión más canalla

Fieles a la filosofía de la casa, “el bon producte fa la bona casa”, la nueva propuesta parte de una idea tan sencilla como reivindicativa: coger el vino, ese protagonista indiscutible de la bodega, y reinterpretarlo en clave de coctelería accesible y reconocible. El resultado es una carta que mezcla tradición y modernidad sin perder el carácter de bar de toda la vida. “Casa Antonio es una bodega de barrio: tapas, platillos y el ritual de siempre. Y si hay un acompañante perfecto para las tapas, es el vino. De ahí nace esta propuesta, que combina varias innovaciones a la vez: cócteles a base de vinos españoles, con uvas muy arraigadas en nuestro territorio, servidos de tirador y gasificados. Queríamos recuperar viejas combinaciones de vino de toda la vida y reelaborarlas a nuestro estilo, a un precio accesible para todo el mundo”, asegura Cristobal Srokowski, socio del proyecto.

Seis maneras de brindar con historia

Cada cóctel parte de un clásico y lo lleva al terreno de Casa Antonio: • María la Sangrienta. La versión de la casa del Bloody Mary, con vino de Jerez oloroso, una mezcla propia de tomates y especias y un toque de vodka. • La Sangría de Antonio. La sangría de siempre reinventada, con vino tinto de garnacha, una de las uvas más presentes en España, puré de melocotón, apricot brandy y un aperitivo amargo. • Casa Antonio Spritz. Un spritz a base de vino rosado (pinot noir y garnacha), cítricos, bitter y un toque de gin. • El Galleguiño. El albariño llevado a terreno tropical, con zumo de piña clarificado con coco, cítricos y un toque de vodka. • Rebujito Barcelonés. El rey de las ferias de Sevilla y Jerez, reinterpretado en Barcelona. Sobre una base de fino de Jerez y garnacha blanca, seca, con notas de flor blanca y melocotón, se le suma una soda casera de manzana, jengibre y cítricos, con un toque de tequila que le aporta salinidad. • El Cigaló. El único sin vino, y un homenaje imprescindible. Este clásico catalán combina ron, café de olla (vainilla, canela y clavo), licor de café y avellana. El digestivo perfecto para cerrar una buena comida.

Para compartir, como todo en Casa Antonio