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Casa Antonio revoluciona la coctelería con su innovadora carta de cócteles de vino

Una carta que rescata viejas mezclas de vino de la tradición española, del rebujito a la sangría, y las reelabora en clave contemporánea, gasificadas y de baja graduación

By Redacción CN
  • Casa Antonio revoluciona la coctelería con su innovadora carta de cócteles de vino

Después de su llegada al Eixample, con total foco en el producto, Casa Antonio, el nuevo bar-bodega gastronómico de Barcelona, ha dado un paso más en su propuesta de barra con una nueva carta de cócteles que tienen un innovador ingrediente común: el vino. Seis creaciones servidas desde tirador, estilo taberna y a un precio de 7,9€, pensadas para acompañar el vermut, alargar la sobremesa o terminar el día entre platillos.

El vino, en su versión más canalla

Fieles a la filosofía de la casa, “el bon producte fa la bona casa”, la nueva propuesta parte de una idea tan sencilla como reivindicativa: coger el vino, ese protagonista indiscutible de la bodega, y reinterpretarlo en clave de coctelería accesible y reconocible. El resultado es una carta que mezcla tradición y modernidad sin perder el carácter de bar de toda la vida.

“Casa Antonio es una bodega de barrio: tapas, platillos y el ritual de siempre. Y si hay un acompañante perfecto para las tapas, es el vino. De ahí nace esta propuesta, que combina varias innovaciones a la vez: cócteles a base de vinos españoles, con uvas muy arraigadas en nuestro territorio, servidos de tirador y gasificados. Queríamos recuperar viejas combinaciones de vino de toda la vida y reelaborarlas a nuestro estilo, a un precio accesible para todo el mundo”, asegura Cristobal Srokowski, socio del proyecto.

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Seis maneras de brindar con historia

Cada cóctel parte de un clásico y lo lleva al terreno de Casa Antonio:

María la Sangrienta. La versión de la casa del Bloody Mary, con vino de Jerez oloroso, una mezcla propia de tomates y especias y un toque de vodka.

La Sangría de Antonio. La sangría de siempre reinventada, con vino tinto de garnacha, una de las uvas más presentes en España, puré de melocotón, apricot brandy y un aperitivo amargo.

Casa Antonio Spritz. Un spritz a base de vino rosado (pinot noir y garnacha), cítricos, bitter y un toque de gin.

El Galleguiño. El albariño llevado a terreno tropical, con zumo de piña clarificado con coco, cítricos y un toque de vodka.

Rebujito Barcelonés. El rey de las ferias de Sevilla y Jerez, reinterpretado en Barcelona. Sobre una base de fino de Jerez y garnacha blanca, seca, con notas de flor blanca y melocotón, se le suma una soda casera de manzana, jengibre y cítricos, con un toque de tequila que le aporta salinidad.

El Cigaló. El único sin vino, y un homenaje imprescindible. Este clásico catalán combina ron, café de olla (vainilla, canela y clavo), licor de café y avellana. El digestivo perfecto para cerrar una buena comida.

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Para compartir, como todo en Casa Antonio

Con esta nueva propuesta, Casa Antonio ha reforzado su apuesta por un modelo accesible y sin complicaciones, donde la calidad y la tradición conviven con un precio razonable. Una invitación más a sentarse a la mesa, pedir algo para el centro y dejar que la sobremesa se alargue un poco más de lo previsto. Porque aquí, como siempre, el origen manda.