Con motivo del Día del Padre, Big Mamma invita a disfrutar de un fin de semana muy especial en todos sus restaurantes de Madrid y Barcelona, celebrando con uno de los postres más emblemáticos de la tradición italiana: Le Zeppole di San Giuseppe.

Originarias de Nápoles, las Zeppole son dulces rellenos de crema pastelera y coronados con un toque de fruta o azúcar glas, que tradicionalmente se disfrutan el 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José, el Día del Padre, siendo un símbolo en este día. Estas delicias eran elaboradas tradicionalmente por monjas en conventos del sur de Italia cada 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San Giuseppe, patrón de los padres. Con el tiempo, le Zeppole se han convertido en sinónimo de celebración familiar, historia, dulzura y la alegría de compartir momentos especiales con los seres queridos.