Durante el mes de octubre, el rooftop Tope del hotel The Hoxton, Poblenou (Av. Diagonal 205) presenta una nueva colaboración gastronómica que promete convertirse en el plan ideal para los amantes del buen comer: “TACOS A CUCHILLO”, una propuesta original de Bien Kebab y TOPE que mezcla lo mejor de tres mundos. Marcos Sierra (Head Chef, The Hoxton, Poblenou) y Mani Alam (Co-owner Bien Kebab) reinterpretan el kebab tradicional incorporando técnicas de la península del Yucatán y sabores de Oriente Medio y del subcontinente indio.

La colaboración se presentó oficialmente el viernes 10 de octubre en un evento privado de inauguración que transformó el rooftop de The Hoxton Poblenou. Durante las siguientes tres semanas, cada viernes, sábado y domingo, se podrá probar en exclusiva las dos versiones de este nuevo concepto gastronómico:

Taco de ternera a cuchillo — 17 €

Lombarda xnipec, pepinillo encurtido, chipotle ahumado, tequila Herradura, pico de gallo y salsa kebab.

Taco de pollo Tikka a cuchillo — 15 €

Lombarda xnipec, pepinillo encurtido, chipotle ahumado, tequila Herradura, pico de gallo, salsa kebab, chutney de mango y tamarindo.

Además, los comensales podrán personalizar su experiencia con extras como salsa kebab roja (chile de árbol y harissa), salsa kebab blanca, o pepinillos encurtidos infusionados en tequila Herradura y chipotle ahumado.

“No queremos que el kebab se convierta en una comida sin alma, hecha con carne de origen dudoso y salsas industriales. En BIEN le damos la vuelta a todo eso: trabajamos el producto con respeto y técnica, cortamos la carne a cuchillo pero siempre manteniendo el sabor auténtico. Tacos a Cuchillo es justo eso — una forma de demostrar que la comida callejera también puede ser honesta, artesanal y con sabor real.” - Usam Alam Ibrahim Fazal.

El concepto “Tacos a Cuchillo” se basa en el “diálogo gastronómico” entre tres cocinas milenarias: persa, india y mexicana. El resultado es una propuesta intensa y sorprendentemente armónica. La salsa roja combina el ahumado de los chiles tatemados mexicanos con el intenso picante de la harissa. A su vez, la col lombarda sustituye la cebolla del clásico xnipec, inyectando textura crujiente y la acidez perfecta. Además, los pepinillos encurtidos de receta persa se infunden con tequila Herradura y chipotles, ofreciendo un golpe que recuerda a un shot de mezcal, mientras que el chutney indio de mango y tamarindo aporta una vibrante frescura que contrasta perfectamente con la potencia del trompo de pollo.