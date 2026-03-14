El restaurante Batea, la marisquería “bistró” del chef Manu Núñez, ha propuesto siempre una cocina basada en la estacionalidad de productos marinos, tanto conocidos como menos reconocidos, priorizando la máxima calidad, la ejecución minimalista y la entrega de una experiencia auténtica para el paladar, donde el placer es el objetivo principal, sin complicaciones y directo al grano. Y exactamente lo mismo ocurre con su propuesta líquida. Según Marta Morales, jefa de sala, se trata de una coctelería de temporada, muy vegetal, sin artificios y basada en el clasicismo bien entendido, de sabor y sencillez. Así lo demostraron sus tres últimas propuestas: tres cócteles basados en los alimentos de temporada que brillan en el Mediterráneo durante los últimos meses del año. “El otoño no es una época de aromas frescos y contundentes como solemos asociar a la coctelería”, explica Morales. “Sus frutas y verduras —zanahorias, calabazas, peras, manzanas— no ofrecen sabores potentes ni aromas vibrantes. Pero utilizando técnicas como los deshidratados, se pueden conseguir resultados igual de sorprendentes.”

La primera propuesta, el Pisco de Graná (también conocido en Batea como Hold Your Horses), se elabora con sirope de granada natural hecho en casa e infusionado en pisco. La granada, en plena temporada entre septiembre y diciembre, aporta un toque ácido que armoniza con el destilado, dando lugar a una reinterpretación fresca y diferente del clásico cóctel peruano. El segundo cóctel, Autumn Fizz, combina manzanas asadas al horno con sirope y especias ligeras, infusionadas con Macaronesian Gin (una ginebra de Canarias), licor de naranjas gallegas y zumo de limón. Su toque cítrico equilibra la dulzura de la manzana y convierte esta propuesta en un trago otoñal sorprendentemente fresco y ligero. La tercera creación, el Negroni Batea, se reinventa con un guiño al Mediterráneo: tomate deshidratado y aceitunas. El cóctel se infusiona con tomates de Valencia —aprovechando los últimos de la temporada— y aceitunas, cuyo momento de recogida comienza en octubre. Se sirve decorado con una brocheta de tomate deshidratado y una aceituna bañada en zumo de naranja, que aporta el frescor necesario para equilibrar el umami del conjunto.