Vivir en Barcelona es una suerte, una constante fuente de creatividad y descubrimiento, pero también un reto.Hay días en los que todo se mueve tan rápido que apetece apagar el modo ciudad, aunque sea por un ratito. Y luego existen sitios como Barraca, ese restaurante frente al mar que te hace sentir que te has ido de escapada sin salir de la ciudad. Acaba de estrenar una nueva carta de arroces a la brasa y, sinceramente, hacía tiempo que no encontraba algo tan honesto, bien hecho y bien pensado.Porque lo hacen con un objetivo, recuperar el sabor y el ritmo de lo de siempre y demostrar su versatilidad.

La nueva carta de brasa

Su propuesta es tan sencilla como efectiva: producto local, técnica a fuego lento y un sabor que solo se consigue con brasas reales. Nada de artificios. Lo importante aquí es el olor, la textura, el punto justo del arroz y ese toque ahumado que convierte un plato en experiencia. Probé las navajas, sabrosas, jugosas y con ese punto marino que no necesita acompañamiento, y el arroz de pulpo a la brasa, una de esas recetas que se quedan contigo por la intensidad y el sabor. Es un arroz que sabe a mar, pero también a paciencia. Y lo mejor es que toda la carta mantiene ese equilibrio: tradición mediterránea y técnica contemporánea, sin pretender ser más de lo que es.

Comer con calma (y sin reloj)

Nada más entrar al local, ya puedes sentir el cambio de ritmo y de chip que hace tu cabeza. Las mesas iluminadas con luz natural, la brisa que entra por el gran ventanal, la gente que pasea sin prisa, el olor de la brasa mezclado con el del mar. Una combinación realmente única que te hace sentir en modo out of office dentro de tu propia ciudad. El ambiente es relajado; se respira esa energía tranquila que hace que quieras quedarte un rato más, pedir un postre, otra copa o simplemente seguir mirando el mar. El equipo de sala sabe mantener ese equilibrio: son cercanos, atentos y lo suficientemente expertos como para recomendarte. Te explican la carta con conocimiento y eso se nota.

El tipo de plan que necesitas más a menudo

La nueva carta de Barraca no es solo para los amantes del arroz. Es para cualquiera que necesite un paréntesis entre semana, un plan de domingo diferente o un lugar para desconectar del ruido sin salir de Barcelona. Buena comida, buen servicio y un entorno que consigue lo que muchos prometen y pocos logran: hacerte sentir que estás fuera, aunque sigas aquí.

Nuestras recomendaciones si vas: