La nueva edición reunirá a más de 100 proyectos gastronómicos y artesanos locales frente al mar en un fin de semana lleno de sabor, talento y buen ambiente. El cartel de esta edición lo firma el emblemático ilustrador Jordi Labanda, quien captura el espíritu festivo y gastronómico de esta edición primaveral.

Un mercado de artesanos para llenar la despensa

El mercado de productores y artesanos volverá a ser el corazón del festival, un espacio donde descubrir proyectos que apuestan por el producto artesano de calidad. La edición actual incorpora referentes como la quesería urbana de Pinullet, las cremas vegetales naturales de The Nut Club, las setas silvestres de Boletruff, los embutidos de Farrés Boqueria, la miel cruda de La Nostra Mel, o la ratafía contemporánea de The Rat. A ellos se suman proyectos clásicos del festival como el aceite de oliva virgen extra de Oli Cometes, los chocolates bean-to-bar de Kina Chocolates, las frutas y hortalizas ecológicas de El Petit Bané o las ginebras elaboradas a base de botánicos de Outer Gin. En el ámbito de artesanía para la mesa, debutan en el festival y llegados desde el País Vasco, los estéticos cuchillos de Xeita Kitchen Tools, que compartirán protagonismo con la cerámica minimalista de Oema Ceramics, las flores de temporada de Flora et Labora y las originales velas de Lento Candles.A su vez, la edición contará por primera vez con un espacio dedicado al consumo de residuo cero con proyectos como Trashto vintage store y su selección de tableware vintage o Upcycling Bottles con sus objetos artesanales a partir de botellas de vidrio.

Restaurantes de la ciudad en formato street food

La oferta de street food reúne a nombres propios de la escena barcelonesa. Se estrenan en el festival Aüc con su cocina creativa de temporada, Osteria Borbotta y su propuesta italiana contemporánea, Colmado Carpanta con sus platos inspirados en el recetario popular, y Tope con susdeliciosos tacos mexicanos. También regresa Mantis, uno de los proyectos más destacados y reconocidos del panorama gastronómico actual. La propuesta se completa con clásicos del festival como la vibrante gastronomía peruana de Warike, el kebab de autor de Bien Kebab y las jugosas cachapas de La Cachapera. En esta edición, además, varios puestos contarán con kids menu, ampliando la oferta gastronómica para las familias que visiten el festival. Las cervezas artesanas de Garage Beer y La Pirata serán los acompañantes perfectos para redondear la experiencia. También destaca la presencia de Locos del Vino para maridar la excelente oferta culinaria del festival. Cómo no podía ser de otra manera, Quesos de Suiza dará la bienvenida a los asistentes con su apreciada degustación de quesos tradicionales helvéticos.

Dulce, helados y café para los más golosos