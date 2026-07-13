Tras la experiencia, los invitados tendrán acceso al concierto de Las Migas , uno de los platos fuertes de la programación de Les Nits d’Occident, cuya propuesta musical conecta perfectamente con la marca.

En la Sala Principal del Palau, los asistentes podrán disfrutar de un concierto acústico exclusivo de Anna Colom y Exequiel Coria , acompañado de una propuesta gastronómica diseñada para saborear la velada con calma. Con una estrecha vinculación con el flamenco y las músicas de raíz, ambos artistas ofrecerán un formato íntimo y cercano en el que interpretarán composiciones propias.

Como patrocinador oficial de Les Nits d’Occident, uno de los ciclos culturales y musicales de referencia del verano en Barcelona, Cervezas Alhambra presenta La Mesa Sin Prisa, una experiencia exclusiva para 20 invitados concebida como una invitación a detener el ritmo y disfrutar del momento alrededor de una mesa.

La propuesta busca transformar el acto de sentarse a la mesa en una experiencia compartida en la que gastronomía, música y conversación se entrelazan de forma natural. Tras el concierto acústico, los asistentes compartirán una cena inspirada en los sabores del sur de España, concebida no solo como un recorrido gastronómico, sino también como un espacio para el encuentro. Una ocasión para conversar con Anna Colom y Exequiel Coria, intercambiar impresiones y compartir historias en un ambiente cercano y distendido.

La mesa será otro de los elementos protagonistas de la experiencia. Con una dirección de arte especialmente diseñada para la ocasión, su puesta en escena incorpora materiales y acabados inspirados en el universo de Cervezas Alhambra. La malta de cebada, uno de los ingredientes esenciales de la cerveza, se integra como elemento decorativo junto a una paleta de tonos verdes en los elementos botánicos y florales.

Además, cabe recalcar que esta acción se alinea perfectamente con el posicionamiento de la marca y con su última campaña: soltar la prisa. Una campaña que invita a salir de la rueda y disfrutar de cada momento con una Alhambra Reserva 1925.