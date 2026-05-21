En una ciudad donde cada vez cuesta más encontrar lugares con alma, Casa Antonio, el nuevo bar-bodega gastronómico de Barcelona, llega al Eixample para recuperar algo esencial: el placer de comer bien, compartir sin prisas y volver al bar de siempre . Ubicado en la calle Aribau 152, Casa Antonio abre sus puertas como restaurante, bodega y colmado gastronómico en un espacio pensado para desayunar, hacer el vermut, alargar la sobremesa o terminar el día entre vinos y platillos. Un nuevo punto de encuentro en Barcelona donde el buen producto es el verdadero protagonista.

Detrás del concepto hay una idea muy clara: reunir productos de origen seleccionados directamente de productores conocidos por su nombre y convertirlos en una experiencia cotidiana, cercana y auténtica. Aceites, vinos, conservas, embutidos y jamones conviven con una carta de tapas honestas y recetas reconocibles, servidas en un entorno cálido y contemporáneo.

El nombre del local, Casa Antonio, nace como homenaje a un familiar de Toni Cano, impulsor del proyecto. Antonio ha sido desde siempre una figura de gran renombre vinculada a la hospitalidad y con predilección por las reuniones alrededor de la mesa y la cultura de compartir. Más que un restaurante, el proyecto busca recuperar esa manera mediterránea de entender casa: abierta, generosa y siempre con algo bueno para picar.

El espacio, diseñado por Babart Studios, respira una estética de bar clásico barcelonés reinterpretado desde una mirada actual: materiales nobles, iluminación cálida, barra protagonista y ese equilibrio entre tradición y modernidad que define a los nuevos lugares imprescindibles de la ciudad. Con capacidad para 70-80 comensales, Casa Antonio está pensado para vivirlo a cualquier hora del día, de martes a sábado de forma ininterrumpida.