El cambio climático está teniendo un impacto significativo en Europa, y España no es una excepción. Este verano ya nos encontramos con la segunda ola de calor en la que se prevén temperaturas de hasta 45 grados. Cada vez es más repetida la frase de que “con este calor no se puede vivir” y por desgracia, en 25 años, habrá lugares de España donde, literalmente, no se podrá vivir por las altas temperaturas.

La NASA ha advertido que en los próximos años, algunas ciudades españolas podrían ser inhabitables debido al calor extremo. Se prevé que regiones como la Comunidad de Madrid, el sur de la Comunidad Valenciana y prácticamente toda Andalucía podrían registrar temperaturas superiores a 35 grados durante tres meses consecutivos para el año 2050. Lo que ahora son olas de calor, en poco más de 20 años será el verano por completo.