Para obtener los datos, miles de voluntarios de todo el mundo realizaron “auditorías” de plásticos, rastreando playas, parques, ríos y otros lugares en busca de residuos de este material. El proceso consistía en examinar cada residuo y anotar las marcas visibles en los envases. El grupo Break Free From Plastic organizó 1.576 recogidas entre 2018 y 2022.

De las más de 1,8 millones de piezas examinadas, cerca de 910.000 conservaban aún marcas visibles, que aún no habían sido deterioradas. De esos cientos de miles de objetos, la mayor parte de ellos pertenecían a las empresas Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé y Danone. La primera de ellas es, con diferencia, la que más basura plástica generó, con el 11% del total mundial.

La respuesta dada por estas compañías a esta situación no fue excesivamente detallada, según se desprende de un artículo publicado en el portal Infobae. En un correo electrónico, un portavoz de The Coca-Cola Company se refirió a su estrategia ‘Un mundo sin residuos’ y señaló que su objetivo es “conseguir que el 100% de nuestros envases sean reciclables en todo el mundo para 2025 y utilizar al menos un 50% de material reciclado en nuestros envases para 2030″. “Sabemos que hay que hacer más y que no podemos alcanzar nuestros objetivos solos”.