El mapa que te permite saber si vives en una zona inundable

La gravedad de los acontecimientos de la DANA han puesto sobre el foco una realidad, la de las zonas inundables, de la que los gobiernos solo parecen acordarse cuando ocurren las desgracias. De hecho, y como ya contamos aquí mismo en otro artículo , España dispone de un informe de riesgos relacionados con el cambio climático desde hace casi dos décadas. Podríamos habernos preparado mejor. Los poderes públicos del Estado, de las comunidades y de los ayuntamientos podrían haber tomado muchas más medidas de adaptación. Pero no se hizo. Y, ante la idea de que esto pueda seguir siendo así, es normal que quieras saber si vives en una de estas zonas para poder tomar decisiones.

Un riesgo que puede ser bajo, medio, frecuente o alto y que, además, puedes consultar utilizando datos de tan solo la última década, de tan solo el último siglo o incluso de los últimos quinientos años. Así puedes tener una perspectiva más inmediata y más histórica de la naturaleza de la región en la que vives. Y todo con sus colorines para que puedas verlo con claridad. En general, y como añaden desde el citado medio, “las zonas con potencial de sufrir inundaciones suelen estar cercanas a humedales, ríos, barrancos y torrentes”. Aun así, no está de más echarle un vistazo a la herramienta para salir de dudas. A veces unx desconoce estas informaciones tan básicas.

Y sí, desgraciadamente, una consulta rápida sobre la zona de Valencia prueba cómo “las zonas más afectadas por la DANA son, efectivamente, las que más peligro tienen de inundación”. Repetimos: son datos que los gobiernos ya tenían. No es nada nuevo. Simplemente no quisieron o no vieron necesario prestarle la suficiente atención. En cualquier caso, el mapa puede ayudarte a tener las cosas claras. A partir de ahí, puedes contribuir a la presión social para que las fuerzas políticas apliquen las medidas necesarias sobre las regiones más vulnerables, así como tomar decisiones acerca de dónde vivir o comprarte una vivienda. Es una información que mereces conocer.