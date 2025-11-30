Uno de ellos, como ya se ha comentado, es la creación de empleo local y verde en zonas rurales, gracias a la apuesta de energéticas como Naturgy, que prevén desarrollar hasta 50 plantas de biometano antes de 2030 por toda la geografía española. Estas se sumarán a las plantas que ya están en funcionamiento, como las de EDAR de Bens (A Coruña), Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Vila-Sana (Lleida).

Al mismo tiempo, se reduce la dependencia energética, ya que la producción es local. Por ejemplo, el proyecto de construcción de una nueva instalación en la localidad valenciana de Utiel supondrá la inyección de 20 GWh/año de biometano en la red de gas de nuestra distribuidora. Esto equivale al consumo energético anual de 5.300 hogares.

El impulso a la descarbonización

La descarbonización del sector ganadero (entre otros) es otra de las grandes ventajas. Una reducción de la huella de su actividad que se produce en dos ámbitos. Por un lado, el aprovechamiento de los purines como fuente de energía renovable reduce las emisiones de gases de efecto invernadero generados por la ganadería, así como las del combustible al que sustituye. Por otro, al transformar los residuos orgánicos de las explotaciones ganaderas se obtiene gas verde y, además, fertilizantes de gran valor. Esto implica también un impulso a la economía circular.

Impacto directo de las energías verdes en casa

Uno de los primeros beneficios se refiere a la salud y al medio ambiente. ¿Por qué? Porque al tratar los residuos orgánicos de los animales no solo se reduce la emisión de CO₂, sino que también se evita que dichos residuos contaminen recursos tan preciados como las aguas subterráneas, poniendo en peligro la biodiversidad de áreas naturales. Además, se disminuye la dependencia energética, ya que la producción es local.

Y finalmente, la estrella: el consumidor final (¡Lo sentimos Pinky!). ¿Cómo llega este gas verde a casa? Tras su paso por la planta de biogás, el resultado inicial es una mezcla de gases que incluye metano, CO₂ y otras impurezas. Este biogás se somete a un proceso llamado upgrading, en el que se eliminan las impurezas y se mejora hasta obtener biometano, el producto final del proceso.

Desde la calefacción y el agua caliente para la ducha hasta cocinar una rica lasaña o preparar una tarta de zanahoria, el biometano se puede usar directamente en los hogares sin que el consumidor tenga que hacer ningún cambio en sus aparatos ni en su instalación. Esto es posible porque este gas verde es totalmente compatible con el gas natural y se puede inyectar en la misma red de distribución que ya existe.

Los residuos orgánicos forman parte imprescindible del camino hacia la transición energética.

Del cerdo, ¡hasta los purines!

El refranero popular español ya decía que ¡del cerdo hasta los andares!, pero en tiempos de transición energética y descarbonización del sector ganadero podemos decir que ‘Del cerdo, ¡hasta los purines!’. Este es el nombre del nuevo proyecto que se enmarca dentro de Buena Huella y que ha realizado Prensa Ibérica en colaboración con Naturgy para hablar de la oportunidad que ofrece el biometano para reducir la huella de carbono del sector ganadero. Para ello, hemos contado con la colaboración de Pinky, un cerdito que, de forma didáctica y a través de varios vídeos, nos hablará del biometano como un elemento clave en la transición energética. También contaremos con la experiencia de Elena Monje (@infarmarte), que, con absoluta rigurosidad científica, nos acercará conceptos alrededor de esta fuente de energía renovable. Y es que del cerdo se pueden aprovechar hasta los purines.

Neutros en CO2

Los contenidos creados en el proyecto Buena Huella han supuesto la emisión de 126,23 kg CO2 eq, de los cuales el 70,8% proviene de la producción de vídeos para redes sociales, el 24,4% en la producción de vídeos animados y el 4,8% del trabajo de redacción y el diseño web. Para ponerlo en perspectiva, esta cantidad de CO2 equivale a: El dióxido de carbono emitido en 2 viajes de una persona en avión en la ruta Madrid-Barcelona. El consumo energético anual de una décima parte de un hogar promedio. Para neutralizar estas emisiones, se necesitarían 6 árboles absorbiendo CO2 durante un año completo. Para reducir estas emisiones hemos aplicado varias medidas que podréis encontrar en este artículo.

Medimos, reducimos, neutralizamos

El proyecto #BuenaHuella es una acción liderada por Naturgy que reúne a los principales grupos de comunicación del país bajo un mismo proyecto de comunicación sostenible. Se trabaja en la medición, la reducción y la neutralización de las emisiones de CO2 de todos los contenidos, aplicando medidas para minimizar su impacto medioambiental, desde la ideación hasta la difusión.

Este proyecto forma parte de la estrategia del grupo Naturgy para seguir desarrollando acciones que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático y favorecer la transición energética hacia una economía neutra en carbono.