El agua que la naturaleza provee siempre ha sido esencial para los seres humanos, pero el aumento de la población del mundo y el desarrollo de técnicas de extracción avanzadas ha intensificado de manera insostenible las cantidades que tomamos. Pozos más profundos. Bombas de extracción más potentes. Transferencias de agua de una cuenca a otra. El drenado de humedales. El desvío de ríos. Lo hemos estado haciendo durante tanto tiempo a un ritmo tan bestial que la humanidad, según un nuevo informe del Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para el Agua, ha entrado ya en bancarrota hídrica. Puede que no haya vuelta atrás.

Porque esa es la conclusión más terrible del estudio: como apunta el especialista Kaveh Madani en una publicación en The Conversation, “el mundo ha superado ya las crisis hídricas temporales y muchos sistemas hídricos naturales ya no pueden volver a sus condiciones históricas. Se encuentran en un estado de colapso: la quiebra hídrica”. Es decir, que da igual lo que hagamos, lo ingeniosos que nos pongamos, lo desesperado que estemos, porque no vamos a poder ser capaces de recuperarlos para obtener el agua dulce que necesitamos para vivir. Es un punto de no retorno. Y es que no hay nada más importante que esto. Sin agua no hay futuro.